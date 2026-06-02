Story House hat mit den Dreharbeiten für eine zweite Staffel von "Besseresser goes Schule" begonnen. Mit Unterstützung durch Felix M. Berndt – besser bekannt als Doc Felix auf Social Media – untersucht Lege darin die Essgewohnheiten von Jugendlichen: Was passiert mit einer Generation, die zwischen TikTok-Bodyidealen, Protein-Hypes und Fertigpizza groß wird?

Um das herauszufinden gehen die beiden in Schulen und treffen dort die Jugendlichen. Der Anspruch des Formats ist es, Aufklärung mit Empowerment zu verbinden. Es geht darum, Ernährungsmythen zu entlarven, Trends und Marketingversprechen zu hinterfragen und verständlich zu erklären, was wirklich hinter Lebensmitteln steckt. Dabei sollen die Jugendlichen konkrete "Werkzeuge" an die Hand bekommen, um ihre Ernährung selbstbestimmt gestalten zu können.

Ausgestrahlt werden die vier neuen Folgen im Herbst 2026 im ZDF, daneben wird auch wieder eine eigens für Kinder konzipierte Version beim Kika zu sehen sein. Die erste Staffel erreichte im Herbst vergangenen Jahres im ZDF-Vorabendprogramm in der Altersgruppe 14-49 bis zu 8,2 Prozent Marktanteil und in der Spitze insgesamt mehr als zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.