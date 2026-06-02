Alle zwei Jahre wieder beschäftigen sich die Deutschen im Vorfeld einer Fußball-Welt- oder Europameisterschaft mit einem Thema, das ihnen ansonsten meist herzlich egal ist: Die Latenz des TV-Signals bei ihrem Anbieter - also: mit welcher Verzögerung das Live-Signal bei einem ankommt. Wenn anderswo der Jubel losbricht, während sich auf dem eigenen Fernseher die Torszene erst noch anbahnt, dann ist das für viele Fußball-Fans ein echtes Ärgernis, das die Spannung nimmt.

Im Vorfeld der Fußball-WM hat waipu.tv nun eine Online-Befragung zu dem Thema durchführen lassen, dessen Ergebnisse nach eigenen Angaben bevölkerungsrepräsentativ sein sollen. Demnach gaben 25,6 Prozent der Befragten über 18 Jahren an, Angst davor zu haben, ein Tor vorab gespoilert zu bekommen. Bei den jungen Männern zwischen 18 und 29 Jahren sind es demnach sogar 45 Prozent. Und mehr als die Hälfte gaben an, bereits mindestens einmal den Jubel der anderen vernommen zu haben, bevor das Tor auf dem eigenen Bildschirm zu sehen war.

Nachdem zuletzt schon Vodafone seinen "Jubel-Booster" fürs Kabelnetz angekündigt hatte, stellte Waipu.tv für sein IPTV-Angebot nun ähnliches vor. Weil im Streaming der Zeitversatz ausgerechnet dann besonders hoch werden kann, wenn sehr viele gleichzeitig das Angebot nutzen, setzt Waipu.tv auf ein selbst entwickeltes Content Delivery Network, das Live-Signale besonders effizient ausliefern soll. Die

eigens kontrollierte Infrastruktur soll für eine hohe Stabilität und eine optimierte Übertragung sorgen.

Damit man davon profitiert, muss man allerdings den "Sport-Modus" eigens in den App-Einstellungen auf Waipu.tv-Sticks oder -Boxen unter "Mein Konto" aktivieren. Verfügbar ist er während der WM für die Sender Das Erste und das ZDF. Falls der "Sport-Modus" nicht angezeigt wird, ist womöglich noch ein Update auf die neueste App-Version nötig.