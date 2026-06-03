Es ist ein kleiner Schritt hin zu mehr Transparenz: Prime Video hat jetzt erstmals globale Top-10-Listen zu den meistgesehenen Titeln auf seiner Plattform veröffentlicht. Die Aufteilung erfolgt nach Serien und Filmen, sowohl englischsprachig als auch nicht-englischsprachig. Geplant ist künftig eine wöchentliche Veröffentlichung dieser Charts.

Gleich die Premiere ist aus deutscher Sicht spannend: So liegt die deutsche Version von "LOL: Last One Laughing" im Zeitraum vom 25. bis 31. Mai an der Spitze der nicht englisch-sprachigen Serien weltweit. Prime Video hatte in den vergangenen Wochen die siebte Staffel seiner prominent besetzten Comedyshow an den Start gebracht und den bisherigen Host Michael Bully Herbig darin erstmals zum Kandidaten gemacht, während Hape Kerkeling in seiner Paraderolle als Horst Schlämmer die Aufsicht übernahm.

Konkrete Zahlen nennt Prime Video nicht, doch dass "LOL" ein Erfolg ist, zeigten jüngst auch schon die von der AGF veröffentlichten Zahlen. So war "LOL" im angebotsübergreifenden Streaming-Ranking im Mai nach dem Serien-Hit "Off Campus" das erfolgreichste Format. Alleine die ersten beiden Folgen erzielten demnach über 3,7 Millionen Views (DWDL.de berichtete). Im Ranking der nettoreichweitenstärksten Programmmarken im Streaming landete die Produktion von Constantin Entertainment sogar auf dem ersten Platz.

Doch nicht nur "LOL" war ein Erfolg für Prime Video: So belegte mit "Maxton Hall" eine andere deutsche Produktion in besagtem Zeitraum den vierten Platz in der jetzt von Amazon veröffentlichten Hitliste seiner erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Serien weltweit. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil die Veröffentlichung neuer Folgen von "Maxton Hall" schon einige Zeit zurückliegt. Der deutsche Spielfilm "Der Tiger" kam zudem noch auf Platz 10 der meistgesehenen nicht-englischsprachigen Filme bei Prime Video.

Beliebteste Prime-Video-Serie weltweit war in der letzten Mai-Woche übrigens wenig überraschend die Young-Adult-Serie "Off Campus", gefolgt von "Spider-Noir" und "The Boys". Auf Platz fünf folgt dann auch schon die deutsche "LOL"-Version - auch das belegt, wie gefragt die Comedyshow auch nach sieben Staffeln ist.