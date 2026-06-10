MagentaTV ist die erste Plattform in Deutschland, die ein solches Großturnier komplett mit diesen Technologien übertragen wird. Dolby Vision arbeitet dabei mit dynamischen Metadaten, die für jedes einzelne Bild Informationen zu Helligkeit, Kontrast und Farbraum liefern und damit im Vergleich zum statischen HDR-Verfahren eine präzisere Anpassung an die jeweilige Bildszene ermöglicht, was insbesondere bei schnellen Kamerabewegungen und wechselnden Lichtverhältnissen im Stadion für eine sichtbar bessere Bildqualität sorgen soll.

Dolby Atmos wiederum soll für ein "immersives Audioerlebnis" sorgen. Bei normalem Stereo kommt der Ton im Wesentlichen von vorne. Dolby Atmos kann hingegen einzelne Geräusche im Raum platzieren, also zum Beispiel Regen über den Zuschauenden, ein vorbeifahrendes Auto seitlich anordnen oder Stimmen klarer im Raum verteilen. Die technische Umsetzung für MagentaTV übernimmt Thinxpool TV als Senderbetreiber der WM-Kanäle.

"Gerade beim Fußball sorgt Dolby Atmos für eine deutlich realistischere Abbildung der Stadionatmosphäre – von der Geräuschkulisse auf den Rängen bis hin zur Positionierung von Kommentatoren und Spielaktionen. Damit sind wir bei den WM-Spielen realer in der Situation, näher dran – es ist wie Sound in 3D. Ich freue mich, dass wir bei Bild und Ton zur WM unseren Kundinnen und Kunden das Beste bieten können, das die Technologie hergibt", sagt MagentaTV-Chef Arnim Butzen.

Javier Foncillas, Vice President Commercial Partnerships & Global Sales bei Dolby Laboratories, verspricht: "Dank Dolby Vision und Dolby Atmos werden die Fans von ihrem Wohnzimmer direkt ins Herz des Stadions versetzt und von der atemberaubenden audiovisuellen Energie des Live-Spiels umgeben."

Damit man den besseren Ton und Klang auch nutzen kann, ist natürlich entsprechendes technisches Equipment erforderlich. Voraussetzung ist zunächst die Box MagentaTV One oder ein Magenta TV-Stick der zweiten Generation. Zudem muss ein Dolby-Vision-fähiger Fernseher und ein Fernseher, eine Soundbar oder ein Heimkino-System, das auf Dolby Atmos ausgelegt ist, vorhanden sein. Und schließlich muss im Receiver von Magenta TV in den Einstellungen noch UHD und Dolby Audio ausgewählt werden.