Adolfo J. Kolmerer hat bereits Serien wie "Oderbruch" oder auch "Sløborn" seinen Stempel aufgedrückt. Zusammen mit W&B Television arbeitete er im Frühjahr unter anderem aber auch an der neuen Miniserie "Monster", die bei Disney+ erscheinen wird. Künftig wird Kolmerer aber vor allem mit Saxonia Media zusammenarbeiten. Die Produktionsfirma gehört zu Bavaria Film und MDR Media. So übernimmt der Regisseur bei gleich vier neuen Fiction-Projekten die Position des Showrunners.

Saxonia Media hat die Zusammenarbeit am Freitag gegenüber DWDL.de bestätigt, noch gibt es aber keine Informationen zu den geplanten Serien und Filmen. Die Rede ist lediglich von einem "ganz besonderen Portfolio aus den Genres Crime & Mystery sowie Science-Fiction". Verbindendes Element aller Geschichten sei der Fokus auf Entertainment, einen besonderen Look und einen hochkarätigen Cast, heißt es von Saxonia. Konzipiert werden die Produktionen für den nationalen und internationalen Markt.

"Mit der Saxonia wollen wir gemeinsam eine neue Richtung einschlagen und eine Homebase für viele zukünftige Projekte bauen. Es ist eine besondere Freude für mich, von Sven Sund und Anette Kraska das Vertrauen entgegengebracht zu bekommen, meine Vision im Hause Saxonia umzusetzen, um diese vier spannenden und mutigen Geschichten auf den Screen zu bringen", sagt Adolfo J. Kolmerer

"Diese Verbindung eröffnet spannende Perspektiven für unsere Firma. Mit Adolfo J. Kolmerer gewinnen wir einen kreativen Partner mit einer starken visuellen Handschrift und einem besonderen Gespür für außergewöhnliche Stoffe. Gemeinsam wollen wir Projekte realisieren, die überraschen, unterhalten und einem breiten Publikum nachhaltig in Erinnerung bleiben", ergänzen Saxonia-Geschäftsführer Sven Sund und Anette Kraska, Head of Acquisition.

Mit der neuen Kooperation intensiviert Saxonia Media seine Fiction-Bemühungen. Schon zuletzt hatte man die Produktion des internationalen Polit-Thriller "Vanished – Cold Silence" angekündigt (DWDL.de berichtete). Zudem sicherte man sich jüngst die Verfilmungsrechte an Jussi Adler-Olsens Weltbestseller "Das Alphabethaus", der als internationale Serienadaption gemeinsam mit dem britischen Autor Steve Thompson entwickelt wird. Zum Brot- und Buttergeschäft von Saxonia Media zählen in der Fiction aktuell aber vor allem einige Langläufer: "In aller Freundschaft", "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" oder auch "WaPo Bodensee" und "Schloss Einstein". Mit der ebenfalls von Saxonia produzierten Vorabendserie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" erlitt Sat.1 jüngst Schiffbruch.