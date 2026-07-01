Kanada wird im kommenden Jahr erstmals am Eurovision Song Contest teilnehmen. Das hat die Europäische Rundfunkunion (EBU) am Mittwoch - dem kanadischen Nationalfeiertag - bestätigt, nachdem schon einige Tage zuvor bekannt geworden war, dass der nationale Sender CBC/Radio-Canada neuerdings Vollmitglied der EBU ist (DWDL.de berichtete).

Die Teilnahme werde es "kanadischen Talenten ermöglichen, sich auf einer der traditionsreichsten Musikbühnen der Welt zu präsentieren", sagte Marie-Philippe Bouchard, Präsidentin und Geschäftsführerin von CBC/Radio-Canada. "Außerdem können Fans in Kanada den Song Contest weiterhin verfolgen und abstimmen, wie sie es seit Jahren tun – mit dem zusätzlichen Nervenkitzel, ihr eigenes Land auf der Eurovision-Bühne vertreten zu sehen."

Martin Green, Direktor des Eurovision Song Contests bei der EBU, erklärte: "Wir freuen uns außerordentlich, CBC/Radio-Canada in der Familie des Eurovision Song Contest willkommen zu heißen – ein weiteres Zeichen dafür, dass der Wettbewerb, obwohl er in Europa entstanden ist, weiterhin die ganze Welt willkommen heißt."

Kanada ist das erste neue Teilnehmerland beim Eurovision Song Contest seit über einem Jahrzehnt - damals war es Australien, das seine Premiere als Teilnehmer der Musikshow feierte. Die Verbindung zwischen dem ESC und Kanada ist gleichwohl eine besondere, allen voran durch den legendären Sieg von Céline Dion im Jahr 1988. Die Kanadierin war damals für die Schweiz angetreten. "Da CBC/Radio-Canada nun als vollwertiges EBU-Mitglied am Wettbewerb teilnehmen kann, freuen wir uns darauf, zu sehen, wie Kanada 2027 auf der Bühne des Eurovision Song Contest in Bulgarien seine eigene Stimme, Kreativität und Energie einbringt", sagte Green.