Diesmal ist es kein Zirkuszelt sondern die Mitsubishi Electrics Halle in Düsseldorf-Oberbilk und statt auf einem Jahrmarkt soll nach den Screenings am Abend im Beachclub gefeiert werden: Das Screenforce Festival ist nach einem Jahr Zurückhaltung zurück. Das eintägige Festival ist eine Weiterentwicklung der Screenforce Days, die wiederum einst aus dem nüchternen TV-Wirkungstag hervorgegangen sind; so etwas wie der Schmalspur-Version der ehemaligen Telemesse.

Inzwischen fährt man also wieder größer auf, überzeugte 2024 mit dem Festival-Konzept. Es ist das jährliche Stelldichein der TV-Vermarkter, um den Werbetreibenden und der Presse - letztlich auch dem Publikum - einen Ausblick auf die kommenden Highlights auf den Sendern und Streamingdiensten zu geben. In diesem Jahr ist die Veranstaltung in Düsseldorf darüber hinaus reich an Premieren.

Nach der Übernahme von Sky Deutschland wird das Screenforce Festival der erste öffentliche Aufschlag des neuen RTL Deutschland mit seinem erweiterten Produkt-Portfolio. Ebenfalls eine Premiere: Seit Januar vermarktet die Ad Alliance außerdem auch den Streamingdienstes HBO Max.





mit seinem erweiterten Produkt-Portfolio. Ebenfalls eine Premiere: Seit Januar vermarktet die Ad Alliance außerdem auch den Streamingdienstes HBO Max. Neuer Mehrheitsgesellschafter, neuer Werbechef: Für ProSiebenSat.1 ist es nach der Übernahme im vergangenen Jahr der erste Gattungsevent unter dem Dach von MediaForEurope (MFE) - und mit dem neuen Vermarktungschef Nicola Lussana.





ist es nach der Übernahme im vergangenen Jahr der erste Gattungsevent unter dem Dach von MediaForEurope (MFE) - und mit dem neuen Vermarktungschef Nicola Lussana. Bei ARD Media gibt es zwei Premieren: 2024 hatte man sich gegen ein Screening entschieden und nahm nur mit einem Stand am ersten Screenforce Festival teil. Diesmal ist man zurück auf der Bühne und das erstmals unter der Geschäftsführung von Ralf Hape.





gibt es zwei Premieren: 2024 hatte man sich gegen ein Screening entschieden und nahm nur mit einem Stand am ersten Screenforce Festival teil. Diesmal ist man zurück auf der Bühne und das erstmals unter der Geschäftsführung von Ralf Hape. Bei der dmexco gab es im vergangenen September schon einen ersten öffentlichen Auftritt, doch am Donnerstag in Düsseldorf ist El Cartel Brothers, der neue Vermarkter von RTLzwei und Warner Bros. Discovery, erstmals auf der großen Screenforce-Bühne.

Neben diesen Premieren vervollständigen das oft überraschende Screening von Paramount- und Springer-Vermarkter Visoon sowie die Storytelling-Experten von Disney das Tagesprogramm beim Screenforce Festival. Noch eine Premiere: Erstmals gibts es im Vorfeld keinen öffentlichen Ablaufplan. Ein Zugeständnis an die kleineren Vermarkter, damit auch bei denen die Ränge in der Düsseldorfer Mitsubishi Electrics Halle voll bleiben. Überraschend soll es werden.

Ob das gelingt, wird das Medienmagazin DWDL.de am Donnerstag wieder mit einem ausführlichen Live-Ticker ab 10 Uhr direkt von vor Ort dokumentieren. Thomas Lückerath, Uwe Mantel, Alexander Krei und Torsten Zarges berichten. Schon im Vorfeld bei DWDL erschienen: Ein Interview mit Claudia Ziemer und Stephan Karrer von El Cartel Brothers, ein Branchenecho mit den Erwartungen der Agentur-Szene ans Screenforce Festival sowie ein Gespräch mit ARD Media-Geschäftsführer Ralf Hape. Mehr News, Impressionen und Interviews folgen.