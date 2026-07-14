Schauspielerin Mariella Ahrens ist schon bald in wenigen Folgen der Sat.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" zu sehen. Ahrens übernimmt die Rolle der berühmt-berüchtigte Hoteltesterin Melanie Wolter, die das Team um Lilli Lamminger (Pina Kühr) auf die Probe stellt. Wenn ihre Kritik positiv ausfällt, könnte das den finanziell angeschlagenen Gasthof retten. Doch ausgerechnet jetzt ist Koch Freddy krank.

Zu sehen gibt’s die Folgen mit Mariella Ahrens am 3. und 4. August. Zu ihrer Gastrolle sagt sie Schauspielerin: "Mein Ausflug in den Sonnenhof war einfach toll. Ganz besonders hat mich die familiäre Stimmung am Set begeistert und dass wir in einer echten Location vor wunderschöner Landschaft gedreht haben, was bei täglichen Serien nicht unbedingt üblich ist. Und ich konnte eine Rolle spielen, die man von mir sonst nicht gewohnt ist - eine neue Herausforderung für mich. Ich freue mich schon sehr auf die Ausstrahlung!"

Mariella Ahrens ist nicht das einzige bekannte Gesicht, mit dem Sat.1 und die zuständige Produktionsfirma Filmpool Entertainment Zuschauerinnen und Zuschauer anlocken wollen. So wird im Verlauf der kommenden Wochen beispielsweise auch Schlagersängerin Beatrice Egli Teil der Serie (DWDL.de berichtete), für sie ist es die erste größere fiktionale Schauspielrolle.

Noch lässt der Erfolg von "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" zumindest linear zu wünschen übrig. Die elf bislang am Vorabend ausgestrahlten Folgen erreichten eine durchschnittliche Reichweite in Höhe von 570.000, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag bei weniger als 3 Prozent. Damit liegt der Ableger in etwa auf dem Niveau, das die Original-"Landarztpraxis" auch zuvor schon erzielte.