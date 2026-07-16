Nur zwei Wochen nach dem Screenforce Festival in Köln hat ProSiebenSat.1 am Donnerstag in Hamburg noch einmal mit seiner Jahrespräsentation nachgelegt. Die wahrscheinlich größte Nachricht ließ die Sendergruppe allerdings schon am Tag zuvor aus dem Sack, den für 2027 geplanten Start des neuen Free-TV-Senders Sat.2, auf dem vor allem frühere deutsche Serien-Hits wie "Der Bulle von Tölz" oder "Verliebt in Berlin" noch einmal wiederverwertet werden sollen (DWDL.de berichtete). Aber auch aktuelle Video-Podcasts sollen einen Platz im neuen Programm finden, wie Ellen Koch, bei ProSiebenSat.1 für die Spartensender verantwortlich, ankündigte.

Daneben stellte ProSiebenSat.1 in Hamburg über mehr als drei Stunden hinweg nicht zuletzt seine ambitionierten Sport-Pläne ins Zentrum. Mehr als 2.500 Stunden Live-Sport wollen die linearen Sender der Gruppe und der Streamingdienst Joyn in den nächsten 18 Monaten übertragen, darunter gleich sieben Weltmeisterschaften im Handball, Basketball, Eishockey, Rugby und - ab Ende 2027 ganz neu - Darts. Dazu kommen die U21-Fußball-Europameisterschaft, neun Live-Bundesliga-Spiele nebst Franz-Beckenbauer-Supercup und Relegation. Es ist ein zweifelsohne beeindruckendes Rechte-Portfolio, das die Sendergruppe inzwischen erworben hat. Eines, das man unter anderem durch den Besuch von Alfred Gislason und Markus Gaugisch, den Bundestrainern der Handball-Männer und -Frauen, oder Patrick Femerling, den deutschen Basketball-Rekordnationalspieler, der künftig auch als Experte für ProSiebenSat.1 tätig sein wird, untermauerte.

Den Weltmeisterschafts-Reigen wird Anfang September aber zunächst die Heim-WM der Basketballerinnen einläuten, linear zu sehen bei ProSieben und ProSieben Maxx. On Air setzt man dabei auf Moderator Christoph "Icke" Dommisch, Kommentator Matthias Killing und Expertin Sonja Greinacher. Anfang 2027 folgt dann direkt die nächste Heim-WM - diesmal jene der Handballer, die 20 Jahre nach dem WM-Triumph auf den nächsten Titel vor den eigenen Fans hoffen. Während sämtliche Partien der DHB-Auswahl live bei ProSieben gezeigt werden, überträgt ProSieben Maxx im Free-TV weitere Partien. Vor der Kamera setzt man auf Andrea Kaiser, Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld, Reporter Christoph Dommisch und Experte Silvio Heinevetter. Passend zur WM soll es außerdem die Dokumentation "Der große Wurf - Handball. Heimspiel. Hochdruck.", produziert von beetz brothers, zu sehen geben, in der das deutsche Team auf dem Weg zur WM begleitet wird.

Allzu viele Neustarts hatte ProSiebenSat.1 bei seiner Jahrespräsentation, die man unter den Titel "Joyn us" stellte, nicht im Gepäck. Eine Ausnahme bildete etwa das neue Abenteuer-Format "4 Elements - Allein gegen die Natur", in dem sich vier Promis über sechs Tage hinweg "in den extremsten Regionen der Welt" beweisen müssen. Produziert wird die Sendung von studio flitz für Joyn und Kabel Eins, wo sich am 23. August außerdem "Willkommen bei den Reimanns" zurückmeldet. Für 2027 hatte Kabel Eins jüngst außerdem den "Roadtrip Japan" in Aussicht gestellt. Ohnehin setzt ProSiebenSat.1 derzeit erstaunlich oft auf das Abenteuer-Genre, das schon ab dem 8. September bei Joyn mit der neuen Show "Surviving Amazonas" erweitert wird, ehe im Herbst eine zweite Staffel von "The Power" folgen soll. Geplant ist zudem eine vierte Staffel von "The Race". Und dann steht bekanntlich auch bei ProSieben in der kommenden Saison noch der Neustart "Catch Us" an, bei dem drei Promis aus einem Kölner Studio in jeweils eine selbstgewählte europäische Großstadt flüchten und von einer Handvoll Creator verfolgt werden.

Mit "Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis" hat Joyn außerdem eine neue Realityshow von Redseven Entertainment angekündigt, in der zehn luxusverwöhnte Reality-Divas den Glamour gegen tropischen Dschungel tauschen und - ähnlich wie in der "Villa der Versuchung" - um ein Preisgeld kämpfen, das mit jeder Versuchung, der sie verfallen, schrumpft. Redseven Entertainment steht außerdem hinter der neuen Datingshow "Eden - Du bezahlst für jede Lüge", die in diesen Tagen an den Start geht. Im kommenden Jahr will Sat.1 zudem ein Spin-Off von "Promis unter Palmen" an den Start bringen - diesmal allerdings mit Normalos. Der folgerichtige Titel: "Normalos unter Palmen - Für Geld mache ich WIRKLICH alles!". Die Castings für die Show, hinter der Endemol Shine Germany und Rainer Laux Productions stehen, starten bereits in diesem Sommer. Zusammen mit dem Original sowie "Promi Big Brother" und der "Villa der Versuchung" - diesmal unter anderem mit Jenny Elvers und Tatjana Gsell - wächst der Reality-Kosmos in Sat.1 damit also weiter an.

"Ferienjob" für Alexander Hold

Eine vorwiegend ältere Zuschauerschaft dürfte Sat.1 indes mit der Neuauflage von "Richter Alexander Hold" ansprechen, die man rund um das Screenforce Festival zwar bereits ankündigte, mit weiteren Informationen aber zunächst sparte. Nun ist klar: Filmpool wird im Herbst zunächst 50 neue Folgen der Gerichtsshow mit Alexander Hold drehen, daneben ist außerdem ein Primtime-Special des Formats geplant. Für Hold, der noch immer als Vize-Präsident des bayerischen Landtags fungiert, "ein Ferienjob", wie er auf der Bühne in Hamburg sagte.

Neue Fiction-Produktionen wurden dagegen nicht angekündigt - und so bleibt es in Sat.1 vorerst bei neuen Folgen von "Kommissar Rex" und der Event-Serie "Queen Sylvia", für die man sich wieder mit Prime Video zusammentut. Von weiteren Folgen des "Letzten Bullen", den Sat.1 in diesem Jahr ebenfalls zusammen mit Prime Video zurückholte, war hingegen in Hamburg ebenso wenig die Rede wie von neuen Fiction-Versuchen am Vorabend, wo zuletzt gleich zwei Neustarts gefloppt sind. Immerhin: Im Comedy-Bereich wurde für Joyn jüngst die neue Serie "Littis Fahrschule" mit Kida Khodr Ramadan in Aussicht gestellt.

Im Show-Bereich steht nun auch ein Starttermin für das neue Quiz mit Jörg Pilawa fest: "Wer ist Deutschlands Superhirn?" ist ab dem 27. August jeweils donnerstags zu sehen und soll nach einigen Quiz-Rückschlägen der jüngeren Vergangenheit für frischen Wind sorgen. In dem ursprünglich aus Frankreich stammenden Format, um dessen Adaption sich Tresor TV kümmert, werden die kognitiven Fähigkeiten von 50 Kandidatinnen und Kandidaten auf den Prüfstand gestellt. Diese müssen sich Runde für Runde durch sechs immer kleiner werdende Kreise nach innen spielen, um bis zu 50.000 Euro zu gewinnen. Noch keinen Termin hat der Sender hingegen für "Die Millionenidee - mit Ralf Dümmel", mit der sich Sat.1 wohl nicht zuletzt ein wenig Glanz vom noch immer anhaltenden Erfolg der "Höhle der Löwen" beim Konkurrenten Vox erhofft.

Bei ProSieben wiederum gehören unter anderem "Die Promi Tischtennis-WM" und "Ich durchschaue jeden! – Timon Krauses Mentalisten Show", die schon am 5. August starten wird, zu den Neustarts im Show-Bereich. Diese waren aber ebenso schon bekannt wie die neue Dokumentation "HOPE" mit Linda Zervakis und weitere Jenke-Formate. Generell soll es im Herbst gleich sechs Filme mit Jenke von Wilmsdorff zu sehen geben - neben einem "Schlaf-Experiment" geht's auch um die Themen Auswandern, ADHS, Gute Laune und Lebensmittellügen. Ebenfalls geplant ist die zweiteilige Doku "Jenke. Zeitreise. Im Rausch der 90er". Dadurch verspricht ProSieben letztlich "so viel 'Jenke.' wie noch nie". Breiten Raum im Programm erhalten daneben auch weiterhin Joko und Klaas, deren Show-Formate allesamt weitergehen werden. Ergänzt wird das Portfolio zudem bekanntlich noch um "Joko & Klaas machen Urlaub" auf Joyn.

"So breit gefächert wie nie"

© Joyn/Svenja Blobel Vermarktungschef Lennart Harendza, Spartensender-Chefin Ellen Koch und CCO Henrik Pabst

Ein Wiedersehen gab es beim Programm-Screening dann auch mit vielen Gesichtern der Sendergruppe, darunter Verona Pooth, Andrea Kaiser, Matthias Opdenhövel, Ralf Dümmel, Jenke von Wilmsdorff, Timon Krause Ali Güngörmüş und Matthias Killing sowie Michael Patrick Kelly, der zusammen mit der "Voice Kids"-Siegerin Katelyn einen fulminanten Auftritt hinlegte. Ganz zu schweigen von den erwähnten Sport-Stars, zu denen sich an diesem Nachmittag noch einige weitere gesellten. Ein gelungener Rundumblick also, der noch deutlich tiefere Einblicke in die ProSiebenSat.1-Programmpläne erlaubte als das Screenforce Festival zwei Wochen zuvor. Und vor dem Hintergrund der aus deutscher Sicht enttäuschenden Fußball-WM ist es vielleicht auch nicht die schlechteste Idee, in den kommenden Monaten den Fokus auf andere Sportarten zu lenken.