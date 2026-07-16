Nach der Übernahme von Sky Deutschland durch RTL versucht man sich weiter an der gegenseitigen Verwertung der Inhalte. Nun hat Sky angekündigt, dass im August diverse Serien von RTL auch bei Sky und Wow zum Abruf anzubieten. Schon ab dem 1. August werden die ersten beiden Staffeln der vielgelobten Neuauflage "Neue Geschichten vom Pumuckl" ebenso zum Abruf stehen wie die sechsteilige Miniserie "Ich bin Dagobert" über den Kaufhaus-Erpresser Arno Funke aus dem Jahr 2024.

Während die beiden Produktionen längst auch im Free-TV ausgewertet wurden, blieb "Die Nibelungen - Kampf der Königreiche" bislang der zahlenden Kundschaft von RTL+ vorbehalten. Ab dem 3. August kommt die Miniserie, die die epische Sage aus alter Zeit in sechs neue bildgewaltige Folgen packt, auch zu Sky und Wow. In den Hauptrollen sind Jannis Niewöhner, Gijs Naber, Lilja van der Zwaag, Dominic Marcus Singer, Rosalinde Mynster zu sehen.

Tiefer im Archiv hat man für den "Club der roten Bänder" gegraben: Sky und Wow zeigen die drei Staffeln der Serie aus den Jahren 2015 bis 2017 ab dem 25. August. Für die Serie dürfte es in diesem Herbst nochmal neue Aufmerksamkeit geben, weil dann die Veröffentlichung von "Club der roten Bänder: Die neue Generation" bei RTL+ in Aussicht gestellt wurde. Ein erster Einblick beim Seriencamp in Köln war kürzlich ziemlich vielversprechend.

Ebenfalls noch Ende August, konkret ab dem 28. April, stellen Sky und Wow dann schließlich auch noch "Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern" zum Abruf bereit. Die Serie spielt in den 1960ern, als der FC Bayern in die Bundesliga aufstieg und wirft dabei insbesondere einen Blick auf das Leben von Gerd Müller, Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Paul Breitner und Uli Hoeneß.