Darf's vielleicht noch ein Streaming-Abo obendrauf sein? Diese Frage stellen immer mehr Supermarkt- bzw. Discounter-Ketten ihren Kunden: Schon seit Herbst 2024 gibt es eine Kooperation zwischen Disney und Lidl, über die man Lidl-Punkte zur Reduzierung des Abo-Preises von Disney+ verwenden kann. Im Frühjahr startete dann eine Kooperation zwischen Edeka und RTL, durch die man günstiger an ein RTL+-Abo gelangt. Nun wurde diese Zusammenarbeit auch auf den zu Edeka gehörenden Discounter Netto (ohne Hund) ausgeweitet. Hier ist es nun sogar möglich, dauerhaft kostenfrei an ein RTL+-Abo zu gelangen.

Den ersten Gratis-Monat gibt's, sobald 25 Euro Einkaufswert erreicht sind - sofern man die Netto plus-App nutzt und dort aktiv der Teilnahme zugestimmt hat. Über einen Buchungslink in der App ist dann die Registrierung bei RTL+ möglich, nach der direkt das Basic-Paket für einen Monat freigeschaltet ist. Wenn dann innerhalb der kommenden 30 Tage wieder ein Einkaufswert in Höhe von 99 Euro erreicht wird, wird der nächste Gratis-Monat "freigespielt". Einige Dinge wie Pfand, Presseerzeugnisse oder Guthabenkarten sind hierbei ausgenommen.

Netto und RTL sprechen von der "RTL+ Challenge", ebenso wie auch Edeka bei seinem Angebot. Die Mechanik funktioniert dort aber etwas anders: Bei Edeka reicht bereits ein monatlicher Umsatz von nur einem Euro, dafür reduziert sich der monatliche Basis-Preis von RTL+ Basic dann aber auch nur von 5,99 Euro auf 2,99 Euro.

Henning Nieslony, EVP Streaming bei RTL Deutschland, sagt: "Unser Ziel ist es, RTL+ auch dort anzubieten, wo Menschen ihren Alltag gestalten. Die Verbindung von täglichem Einkauf und Entertainment schafft einen echten Mehrwert für die Kundinnen und Kunden und stärkt gleichzeitig die Reichweite unseres Streaming-Angebots." Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount, kommentiert die Partnerschaft so: "Mit unserer Kooperation mit RTL+ bauen wir den Mehrwert unserer Netto plus App gezielt weiter aus. Neben praktischen Funktionen und Sparmöglichkeiten bieten wir unseren Kundinnen und Kunden damit zusätzliche digitale Vorteile, die über den Einkauf hinausgehen".