Als Amazon im April vergangenen Jahres einen linearen TV-Sender startete, der vor allem als Schaufenster für die Welt von Prime Video dienen sollte, wirkte es, als verschwimmen die Grenzen zwischen Streaming und klassischem Fernsehen vollends. Doch nun, nicht einmal eineinhalb Jahre später, steht das Projekt unmittelbar vor dem Aus. Schon in dieser Woche wird das kuratierte 24/7-Programm von Prime Video wieder beendet. Einen entsprechenden Bericht von "TV14" bestätigte Amazon am Montag auf DWDL.de-Nachfrage.

"Wir stellen den Prime TV-Sender ein, alle Inhalte sind natürlich weiterhin bei Prime Video on Demand abrufbar", sagte ein Prime-Video-Sprecher zu DWDL.de. Konkret soll das Programm ab dem 1. August nicht mehr verfügbar sein. Nicht betroffen vom Aus ist das übrige Live-Angebot, das Amazon auf seiner Plattform anbietet. "Kunden behalten weiterhin Zugang zum kompletten Live-Programm von ARD und ZDF und den Dritten Programmen sowie zu mehr als 500 FAST-Kanälen", so der Sprecher weiter.

Strategie hinter dem Vorhaben war es, mit dem Sender den Einstieg in eine Streaming-Welt zu erleichtern, in der die Vielfalt des Angebots oft überwältigend erscheint. Vorangetrieben wurde das lineare Prime-Angebot vor einem Jahr nicht zuletzt von Christoph Schneider, dem damaligen Country Director Prime Video Deutschland, der das Unternehmen inzwischen allerdings verlassen hat. Gegenüber DWDL.de sprach er damals von einem Schaufenster, mit dem man insbesondere bei jenen bestehenden, aber auch potentiellen Kunden punkten wollte, denen aus Gewohnheit die lineare TV-Welt vertrauter ist. Positiver Nebeneffekt: In einigen Programmzeitschriften war das Prime-Video-Programm plötzlich recht prominent neben klassischen TV-Sendern vertreten.

Mittelfristig stellte Schneider damals sogar in Aussicht, die Reichweite des neuen Senders messen zu lassen. Dazu kam es allerdings nicht. Über die Nutzung des linearen Programms kann daher nur spekuliert werden. Das vergleichsweise schnelle Aus lässt allerdings nicht gerade auf eine allzu hohe Nutzung schließen.