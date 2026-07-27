Das tägliche Satire-Format "Postillon TELEvision" erhält bei Tele 5 eine zweite Staffel, das hat der Sender jetzt bestätigt. So kehrt die Sendung am 21. September zurück ins Programm des Spartensenders. 65 neue Folgen hat Tele 5 angekündigt - so viele waren es auch in der ersten Staffel, die Anfang Juli zu Ende ging. Wie gehabt werden auch die neuen Ausgaben montags bis freitags kurz vor der Primetime um 20:13 Uhr zu sehen sein.

In einer entsprechenden Pressemitteilung von Tele 5 ist keine Rede von einem Wochenrückblick, der in der ersten Staffel noch Teil des Formats war. Dieser war immer samstags kurz vor der Primetime zu sehen. In den regulären Folgen wird Thieß Neubert auch weiterhin die "Nachrichten" verlesen. Angekündigt hat der Sender "seriöseste Meldungen, präzise recherchierte News und pulitzerpreisverdächtige Reportagen".

Produziert wird "Postillon TELEvision" von der Postillon24 Media UG in Zusammenarbeit mit Peer Gahmert, der als Executive Producer fungiert. Schon als Tele 5 das Format im April dieses Jahres erstmals angekündigt hatte, war das eine kleine Überraschung: Seit Warner Bros. Discovery den Free-TV-Sender übernommen hatte, wurden die Investitionen in Eigenproduktionen spürbar zurückgefahren. "Postillon TELEvision" war ein erster kleiner Schritt, in diesem Bereich wieder an Profil zu gewinnen. Nun also die Fortsetzung.

Vor mehr als zehn Jahren gab es schon einmal einen TV-Ableger des "Postillon". Der NDR zeigte damals das kurzlebige "Postillon 24". Der Schritt, den Postillon "nach all der Zeit im Verborgenen, im digitalen und gedruckten Jenseits, ins boomende lineare TV zu holen, ist ebenso folgerichtig wie die Entscheidung, es bei Tele 5 zu tun", erklärte Marion Rathmann, Programmchefin bei Warner Bros. Discovery Deutschland, im April. "Wenn eine satirische Nachrichtensendung in der deutschen TV-Landschaft überleben und aufblühen kann - ja womöglich sogar die Wahrheit sagen darf, dann im liebevoll gepflegten Irrsinn von Tele 5."