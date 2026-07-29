Bei RTL setzt man weiterhin auf die Strategie, immer mehr Inhalte von RTL auch bei Sky und umgekehrt weitere Inhalte von Sky auch bei RTL+ und den RTL-Sendern auszuwerten. Das soll kurzfristig helfen, die Attraktivität der Angebote durch eine steigende Zahl an Inhalten zu steigern, dürfte allerdings bei Abonnentinnen und Abonnenten beider Dienste beim weiteren Ausbau dieses Inhalte-Austauschs irgendwann die Frage aufwerfen, wieso sie sowohl für Sky als auch für RTL+ bezahlen sollen.

Nachdem RTL am Dienstag verkündet hat, dass "Club der roten Bänder - Die neue Generation" seine Premiere nicht nur bei RTL+, sondern gleichzeitig auch bei Sky und Wow feiern wird, folgte einen Tag später nun der umgekehrte Fall: Die zweite Staffel der Dokusoap "Yeliz & Jimi - We are Family?!" geht am 22. September nicht nur bei Sky und Wow an den Start (im Streaming sowie linear bei Sky One), sondern auch bei RTL+. Die erste Staffel des Spin-Offs der Ochsenknechts-Dokusoap wird bei RTL+ ab dem 1. September verfügbar sein, bei Sky und Wow ist sie ohnehin abrufbar.

In den sechs neuen Folgen, die im Wochenrhythmus veröffentlicht werden, soll es wieder private Einblicke in den Alltag des Paares mit der gemeinsamen Tochter Snow geben. Nach Jahren der Funkstille, der Versöhnung für Snow und den Versuchen des Duos einen Familienalltag künftig zu etablieren, scheint die gemeinsame Zukunft nun wieder auf der Kippe zu stehen. So werde in den neuen Folgen zu sehen sein, dass die großen Pläne, ein Leben zusammen als eine Art Patchworkfamilie aufzubauen, im realen Leben nicht so einfach umzusetzen sind. "Überforderung, den Anforderungen gerecht zu werden, neue Personen in dem Familienkonstrukt und Enttäuschung über gebrochene Versprechen, führen zu Streit, öffentlichem Schlagabtausch und zur Eskalation bis hin zum drohenden, erneuten Kontaktabbruch. Die Frage steht im Raum: wie kann dieses bröckelnde Familienkonstrukt noch gerettet werden?", heißt es in der Beschreibung von Sky. In der zweiten Staffel öffnet zudem Yeliz Mutter Andrea Koc ihre Tagebücher mit schmerzhaften Erinnerungen an ihre Ehe mit Yeliz Vater Savas Koc, der hier erstmals zu sehen ist.

B28 Produktion produziert die sechstteilige zweite Staffel, die Bernd Schumacher gemeinsam mit Filiz Rose entwickelt hat und als Creative Director betreut. Produzent ist Manuel Menges, inhaltlich verantwortlich zeichnet Olga Weyrich als Headautorin und Regisseurin, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.