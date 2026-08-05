Vor fast einem Jahr hat Media for Europe (MFE) die Mehrheit an ProSiebenSat.1 übernommen. Während die Italiener stets ausgeschlossen haben, inhaltlich in das Programm der deutschen Sender eingreifen zu wollen, sprach man von Synergien im Bereich Tech und Vermarktung. Und eine solche Synergie soll nun gehoben werden: Seven.One Media startet das senderübergreifende Werbeformat ALL21 Roadblocking.

Dabei handelt es sich um ein Format, das bei MFE bereits in Italien und Spanien im Einsatz ist. Dort werde es von Werbekunden "stark nachgefragt", heißt es jetzt aus Unterföhring. ALL21 Roadblocking ist quasi ein synchronisierte Werbeblock auf allen Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe. Künftig werden im Werbeblock am Donnerstag um 21 Uhr auf allen Sendern des Konzerns die gleichen Spots zu sehen sein.

Premiere feiert das neue Werbeformat bereits in dieser Woche: Am morgigen Donnerstag laufen erstmals auf allen Sendern von ProSiebenSat.1 synchronisiert die exakt gleichen Werbespots. Nach Angaben von Seven.One Media ist bei der Premiere unter anderem Rewe mit dabei. ProSiebenSat.1 und der hauseigene Vermarkter erhoffen sich durch die Zusammenschaltung der Werbeblöcke eine maximale Aufmerksamkeit für die Werbekunden.

© Seven.One Media Die Spots sind gleichzeitig auf allen Sendern der Gruppe zu sehen.

Die Werbeinseln am Donnerstag um 21 Uhr sollen maximal 60 Sekunden lang sein, darüber hinaus soll es nicht mehr als drei Spots darin zu sehen geben. Das soll den exklusiven Charakter des Werbeformats stärken. Zu sehen gibt’s die Spots bei ProSieben, Sat.1, Kabel Eins, Sixx, Sat.1 Gold, Kabel Eins Doku und ProSieben Maxx.

Markus Messerer, Managing Director und Chief Operating Officer bei Seven.One Media, sagt: "ALL21 Roadblocking kombiniert die größten Stärken unseres Vermarktungsangebots: Maximale Reichweite über all unsere Sender hinweg, eine hohe Umfeld-Qualität zur Primetime und die besonders hohe Wirkung von aufmerksamkeitsstarken Exklusiv-Platzierungen. Das erste Marktfeedback für das in Deutschland neue, aber international bei den MFE-Kolleg:innen bereits hoch erfolgreiche Angebot ist hervorragend. Ich freue mich sehr, dass wir mit REWE in Zusammenarbeit mit deren Agentur PION3ERS eine große Marke für die Premiere gewinnen konnten."

Komplett neu ist die Idee, eine Werbung auf allen Sendern der Gruppe gleichzeitig zu zeigen, übrigens nicht. Schon 2007 führte ProSiebenSat.1 ein entsprechendes Werbeformat mit dem Titel Roadblocking ein (DWDL.de berichtete). Damals war das Portfolio der Gruppe noch wesentlich kleiner, die Spots sollten 2007 auf bis zu vier Sendern gleichzeitig laufen. Ein Jahr später verabschiedete die Gruppe ihr Publikum am Silvesterabend mit einem Roadblocking-Spot der Deutschen Telekom ins neue Jahr.