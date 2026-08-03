DMAX hat die dritte Staffel seiner Dokusoap "Kings of Cash - Die Pfandleiher" angekündigt. Diese umfasst 20 Folgen und damit fünf mehr als die ersten beiden Staffeln, die der Männersender in den vergangenen beiden Jahren ausstrahlte. Ausgestrahlt wird das Format nun erneut am Vorabend: Konkret melden sich die "Kings of Cash" am 7. September zurück und übernehmen den Sendeplatz von Montag bis Freitag um 19:15 Uhr. Die Produktion übernimmt erneut BluePrint Media.

In Karlsruhe, Bochum, Nürnberg, Berlin und Siegburg prüfen die Experten erneut alles, was ihnen angeboten wird - neben historischen Sammlerstücken und vermeintlichen Raritäten landen auch immer wieder Dinge auf den Tresen, bei denen selbst die Profis zunächst rätseln müssen, worum es sich handelt. Erstmals blickt die Dokusoap aber auch hinter die Kulissen des US-Pfandhauses Paramount Pawn in Florida, wo die Karlsruher Pfandleiher Florian und Jabez im Tagesgeschäft des mitarbeiten und "völlig andere Dimensionen" kennenlernen.