"Wir spielen jetzt erste Liga. Mit Heimvorteil." Angesichts der zahlreichen Interviews, Pressemitteilungen und LinkedIn-Postings, in denen diese Worte zuletzt zu lesen und zu hören waren, darf man wohl annehmen: Es ist die Botschaft, die RTL Deutschland mit Blick auf die Übernahme von Sky Deutschland gerade verbreiten will. Man sieht sich nun wieder auf Augenhöhe mit den internationalen Streamern und will den Vorteil, den heimischen Markt als lokaler Player besonders gut zu kennen, ausnutzen. Nun hat es der so viel zitierte "Heimvorteil" auch noch in eine Consumer-Kampagne geschafft.

Zum Start der neuen Bundesliga-Saison hat RTL Deutschland nun nämlich eine Kampagne für Sky an den Start gebracht, die unter dem Leitmotiv "Dein Heimvorteil" steht. Seit dem heutigen Montag wird sie crossmedial ausgerollt. Die Idee dahinter erklärt man so: "Sky bringt die Freude, Leidenschaft und Emotionen des Fußballs in gewohnter Qualität direkt dorthin, wo Fans die Bundesliga am liebsten erleben – ins eigene Zuhause. So wird das Wohnzimmer zum besten Platz für den Spieltag und jedes Spiel zum Heimspiel."

Die visuell auf den ersten Blick nicht besonders ausgefallen Kampagne kommt mit einem Einstiegspreis von 24,99 Euro daher, wenn man sich für eine Vetragslaufzeit von zwölf Monaten für das Bundesliga-Paket von Sky entscheidet, danach steigt der Preis auf die regulären 29,99 Euro im Monat. Für jeweils fünf Euro mehr gibt's das ganze Sport-Angebot von Sky. Immer inklusive ist Sky Entertainment und Sky Stream - womit die Sky-Pakete auch attraktiver sind als die 12-Monats-Preise des hauseigenen Streaming-Angebots Wow.

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Begleitet wird die Bundesliga-Kampagne auch von einem Marken-Spot, der die generelle Positionierung von Sky als "Home of Sports" in den Mittelpunkt stellen soll - also auch über den Fußball hinaus. Hierzu erklärt RTL: "Jede Sportart hat ihre eigene Heimat, alle großen Sportmomente haben jedoch ein gemeinsames Zuhause – Sky Sport. Mit der Botschaft „Live-Sport hat ein Zuhause. Sky Sport.“ unterstreicht Sky seine Rolle als führende Adresse für Live-Sport und die Breite seines Sportangebots.

Weil man schließlich auch den eigenen Heimvorteil ausnutzen will, wird die Kampagne vorrangig über die "volle Breite" des hauseigenen Ad Alliance-Portfolios ausgespielt. Auf den Free-TV-Sendern und Streaming-Angeboten der RTL-Gruppe wird man also in den nächsten Tagen und Wochen wohl auf etliche Sky-Spots treffen, aber auch gedruckte Anzeigen bei "Stern", "Geo" und "Capital" wird es geben. Generell umfasst die Kampagne auch Social Media sowie Creator- und Influencer-Kooperationen, Radiospots und Digital-out-of-Home-Anzeigen. Dass Sky inzwischen eine Tochter von RTL ist, geht aus den Spots und Anzeigen übrigens nicht hervor - auch denkbare Bundle-Angebote mit RTL+ sind zumindest in dieser Kampagne bislang kein Thema.