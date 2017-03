Neue Ausgabe: Somuncu talkt bei n-tv über die Türkei

© Michael Palm

Nach der kurzfristig aus dem Programm genommenen Ausgabe von "So! Muncu!" im vergangenen Monat stand die Zukunft des Formats auf der Kippe. Sender und Kabarettist haben sich jedoch zusammengerauft, in der nächsten Ausgabe geht es um die Türkei.

Der Nachrichtensender n-tv wird die nächste Ausgabe des Satire-Talks "So! Muncu" am kommenden Dienstag um 23:10 Uhr zeigen. Das Thema lautet dann: "Wer hat Schuld an Erdogan?". Kabarettist Serdar Somuncu spricht mit Stephan Mayer, innenpolitischer Sprecher von CDU/CSU, dem deutsch-türkischen Schauspieler Tayfun Bademsoy, dem deutsch-türkischen Boxweltmeister Ünsal Arik und Hasnain Kazim. Letzterer ist Türkei-Korrespondent des "Spiegel", das Nachrichtenmagazin zog ihn im vergangenen Jahr allerdings aus dem Land ab. Seither arbeitet Kazim von Wien aus.

Die Sendung wird am Mittwoch, den 22. März, um 17 Uhr wiederholt und ist darüber hinaus direkt nach der Ausstrahlung bei TV Now abrufbar. Dass n-tv "So! Muncu!" auch weiterhin im Programm hat, war bis vor einigen Tagen noch nicht klar. Die letzte Ausgabe des Talks strich der Sender kurzfristig aus dem Programm und begründete diesen Schritt damit, dass die Folge den eigenen Qualitätsansprüchen nicht genügt habe. Somuncu äußerte sich kurze Zeit später ausführlich im DWDL.de-Interview zu dem Fall und kündigte an, er müsse nun selbst schauen, ob n-tv seinen Qualitätsansprüchen genüge.

Somuncu und n-tv sprachen sich allerdings aus und beschlossen, die Sendung fortzuführen. "Das Format ist eine Wundertüte voller Überraschungen. Das soll es auch bleiben", sagte n-tv-Geschäftsführer Hans Demmel vor rund eineinhalb Wochen. Somuncu erklärte: "Nach dem anfänglichen Unverständnis auf allen Seiten ist nun zum Glück eines klar: 'So! Muncu!' bleibt, was es ist - ein Satire-Talk. Die Zuschauer sind herzlich eingeladen, sich selbst ein Bild davon zu machen."