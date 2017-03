eoTV: Hörner plant HD-Ableger via Satellit

© eoTV

Jürgen Hörner befindet sich mit seinem kleinen Sender eoTV auf Expansionskurs: Nun soll es via Satellit und DVB-T2 auch einen HD-Ableger des Kanals geben, der sich auf europäische Serienware spezialisiert hat.

Seit etwas mehr als einem Jahr ist das kleine eoTV nun schon auf Sendung. Jürgen Hörner, ehemaliger Chef der ProSiebenSat.1 TV-Gruppe in Deutschland, hat den Sender als eine Art Zuhause für europäische Serienware positioniert. Auf der Frequenz des Kindersenders RiC sendet eoTV täglich zwischen 20:15 und 1 Uhr nachts. Seit Dezember gibt es ein 24-Stunden-Programm, das über den Streaming-Anbieter Waipu.tv und über die eigene Webseite zu sehen ist - das kommt sogar in HD daher. Nun plant Hörner die nächste Ausbaustufe und will das HD-Angebot erweitern.

eoTV soll es demnächst auch via Satellit und DVB-T2 in HD geben, dafür hat das Unternehmen nun eine Zulassung bei der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) beantragt. Neben der Verbreitung des HD-Ablegers via Satellit und DVB-T2 ist auch eine Verbreitung über Kabel, IPTV und Streaming-Dienste angedacht.