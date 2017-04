"Mein bester Feind" kehrt erst mal nicht zurück

© ProSieben

Das Aus von "Circus HalliGalli" ist beschlossene Sache, doch wie steht es eigentlich um "Mein bester Feind"? Seit mehr als einem Jahr ist es still geworden um die ProSieben-Show mit Joko und Klaas. Was der Sender dazu sagt...

Überraschend kündigten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf vor wenigen Wochen an, ihren "Circus HalliGalli" beenden zu wollen. Schon damals betonte ProSieben-Chef Daniel Rosemann jedoch, dass sein Sender auch weiterhin die TV-Heimat des Duos bleiben wird (DWDL.de berichtete). "ProSieben und Joko & Klaas wollen die nächsten Jahre weiter TV-Geschichte schreiben", sagte Rosemann und versprach für die Zukunft, neue Shows mit den beiden entwickeln zu wollen.

"Mein bester Feind" scheint in der aktuellen Planung dagegen keine zentrale Role mehr zu spielen. Mehr als ein Jahr liegt die Ausstrahlung der bislang letzten Folge der Samstagabend-Spielshow zurück - die war mit kaum mehr als zehn Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährige kein allzu großer Erfolg für den Sender, davor lief's in der Regel allerdings deutlich besser. Mit einer baldigen Fortsetzung ist trotzdem nicht zu rechnen.

"Neue Ausgaben von 'Mein bester Feind' sind aktuell nicht für 2017 geplant", bestätigte ProSieben-Sprecher Christoph Körfer auf Nachfrage des Medienmagazins DWDL.de. Dafür sollen - wie bereits angekündigt - sowohl "Die beste Show der Welt" und "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt" fortgesetzt werden.

Möglich ist das wohl auch, weil das bevorstehende Ende von "Circus HalliGalli" dem beliebten Duo Luft verschaffen wird. "Um in Zukunft gemeinsam und zusammen auf ProSieben Fernsehen zu machen, tut es uns ganz gut, wenn wir uns künftig unregelmäßiger sehen, aber das noch für viele Jahre", sagte Klaas Heufer-Umlauf kürzlich.