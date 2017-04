ProSieben zeigt DC-Heroes-Crossover im Mai

© The CW

Fans des DC-Universums, aufgepasst! Im Mai zeigt ProSieben im Rahmen einer Sonderprogrammierung die Crossover-Folgen von "Supergirl", "The Flash" und "Legends of Tomorrow". Nur auf "Arrow" müssen die Fans verzichten.

Am 10. Mai zeigt ProSieben am späten Abend ein DC-Crossover der Serien "Supergirl", "The Flash" und "Legends of Tomorrow". Wie üblich gibt es an diesem Tag zur besten Sendezeit erst zwei Folgen von "Grey’s Anatomy" zu sehen, ab 22:10 Uhr folgt dann die Crossover-Folge von "Supergirl". Im Anschluss daran feiern die Folgen der beiden anderen Serien, die derzeit nicht regulär im Programm zu sehen sind, ihre Free-TV- bzw. Deutschlandpremiere.

Eigentlich gehört auch "Arrow" zum DC-Universum, weshalb auch diese Serie einen Teil zum Crossover beisteuert. Da "Arrow" in Deutschland aber bei Vox zu sehen ist, kann ProSieben diese Serie nicht zeigen. RTL Crime zeigt die Crossover-Folge von "Arrow" allerdings am 2. Mai ab 22 Uhr.

In den USA hat The CW die Crossover-Folge Ende des vergangenen Jahres an vier aufeinanderfolgenden Abenden gezeigt - und die Quoten waren richtig gut (DWDL.de berichtete). Ab dem 17. Mai zeigt ProSieben übrigens die restlichen Folgen der zweiten Staffel von "Legends of Tomorrow", das hat der Sender gegenüber "TV Wunschliste" bestätigt. ProSieben schiebt die Serie also vom späten Dienstagabend auf den Mittwoch. Wann "The Flash" mit neuen Folgen zurückkehrt, steht unterdessen noch nicht fest.