ProSieben zeigt "Gotham" kurz nach Pay-TV-Premiere

Ab Mitte Mai hält ProSieben viel frischen Serien-Stoff parat. Knapp zwei Wochen nach der Pay-TV-Premiere gibt's die neuen "Gotham"-Folgen auch im Free-TV zu sehen. Die Serie läuft zusammen mit "Supergirl" und "Legends of Tomorrow".

Einst mit fast 20 Prozent Marktanteil gestartet, verlor die US-Serie "Gotham" bei ProSieben schnell an Zugkraft - die zweite Staffel wurde daher bereits auf den späten Abend verbannt und verzeichnete im Schnitt kaum mehr als acht Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Dennoch soll es schon bald weitergehen: ProSieben hat den Start der dritte Staffel für den 17. Mai angekündigt, die neuen Folgen laufen weiterhin mittwochs um 23:15 Uhr.

Wer nicht so lange warten möchte, kann die neue Staffel bereits knapp zwei Wochen zuvor beim Pay-TV-Sender ProSieben Fun sehen, der "Gotham" ab dem 4. Mai jeweils donnerstags um 21:00 Uhr ins Programm nimmt (DWDL.de berichtete). Im Vorfeld setzt ProSieben auch weiterhin auf "Grey's Anatomy" und "Supergirl" - vor allem die Serie rund um Supermans kryptonische Cousine tat sich zuletzt jedoch schwer. Erst in der vorigen Woche fiel der Marktanteil mit 6,0 Prozent in der Zielgruppe so schwach aus wie noch nie.

Keine allzu guten Nachrichten gibt es unterdessen für Fans von "Legends of Tomorrow": Nach den zuletzt ernüchternden Quoten strahlt ProSieben die zweite Staffel erst nach Mitternacht aus - zu sehen gibt es diese ebenfalls ab dem 17. Mai im Anschluss an "Gotham" um 0:15 Uhr. Eine Woche zuvor sendet ProSieben wie angekündigt übrigens das Crossover der Serien "Supergirl", "The Flash" und "Legends of Tomorrow". Einzig das ebenfalls zum DC-Universum zählende "Arrow" fehlt, weil die Rechte an dieser Serie bekanntlich bei Vox liegen.