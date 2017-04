Schauspielerpreis: Alle BFFS-Mitglieder können voten

© Deutscher Schauspielerpreis

Beim Deutschen Schauspielerpreis wird es in diesem Jahr zu einer größeren Veränderung kommen: Alle Mitglieder des BFFS dürfen über die Nominierten abstimmen und entscheiden so, wer gewinnt. Die Jury bestimmt nur noch das beste Ensemble.

Anders als in den vergangenen Jahren werden die Gewinner des Deutschen Schauspielerpreises 2017 nicht allein von einer Jury bestimmt. Wie der Bundesverband Schauspiel e.V. (BFFS) nun nämlich angekündigt hat, sind alle Mitglieder dazu aufgerufen, über die Nominierten abzustimmen, um so die Sieger in den einzelnen Kategorien zu ermitteln. "Möglich wird dies sein durch die inzwischen weit genug vorangeschrittene Videoportal-Technik, die es uns erlaubt, zumindest jene Filme für unsere Mitglieder online verfügbar zu machen, die die Leistungen der in den jeweiligen Kategorien nominierten Kolleginnen und Kollegen enthalten", heißt es in einer Info an die Mitglieder.

Auf eine Jury will man beim BFFS aber dennoch nicht verzichten. Diese wird in diesem Jahr aus Anna Stieblich (Präsidentin), Brigitte Zeh, Angelika Bartsch, Harald Krassnitzer, Roman Knizka, Sebastian Faust und Jerry Kwarteng bestehen und sich darauf konzentrieren, die Nominierungslisten zusammenzustellen. Vergeben wird der Deutsche Schauspielpreis 2017 in den folgenden Kategorien: Beste Schauspielerin/Bester Schauspieler in einer Hauptrolle, Beste Schauspielerin/Bester Schauspieler in einer Nebenrolle, Beste Schauspielerin/Bester Schauspieler in einer komödiantischen Rolle.

Darüber hinaus gibt es wie gehabt die Kategorie "Starker Auftritt" sowie einen Nachwuchspreis. Dieser ging im vergangenen Jahr an Louis Hofmann für seine Rolle in "Freistatt". Daneben spielte Hofmann zuletzt übrigens auch bei "You Are Wanted" von Amazon mit und wird auch bei der ersten deutschen Netflix-Eigenproduktion "Dark" zu sehen sein.

Eine Ausnahme gibt es bei der Möglichkeit zur Abstimmung der BFFS-Mitglieder aber: In der Kategorie Bestes Ensemble entscheidet nach wie vor die Jury. "Der Grund hierfür ist kein inhaltlicher, sondern ein organisatorischer und liegt in unseren begrenzten räumlichen Kapazitäten. Wir können schlichtweg nicht drei vollständige Ensembles zur Preisverleihung einladen", heißt es in dem Schreiben des Vorstandes. 2016 wurde das Ensemble vom "Club der roten Bänder" ausgezeichnet.

Ebenfalls anders als in den Vorjahren ist die Tatsache, dass sich die Jury nicht mehr durch unzählige Filme und Serien schlagen muss. Eine Vorauswahljury hat bereits die besten Produktionen grob zusammengetragen, die richtige Jury muss dann nur noch über die endgültig Nominierten entscheiden. Vergeben wird der Deutsche Schauspielerpreis am 22. September.