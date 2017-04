Termin für "Mensch Gottschalk"-Fortsetzung jetzt offiziell

© RTL / Andreas Friese

Wie geplant wird Thomas Gottschalk Ende Mai die zweite Ausgabe seiner RTL-Show "Mensch Gottschalk" präsentieren. Das Themenspektrum reicht von der Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen bis hin zu Helen Fischer.

Jetzt ist es ganz offiziell: RTL wird die zweite Ausgabe von "Mensch Gottschalk - Das bewegt Deutschland" am Sonntag, den 28. Mai um 20:15 Uhr ausstrahlen. Bislang war dieser Termin noch nicht ganz in trockenen Tüchern, doch inzwischen ist eine Entscheidung gefallen. Thomas Gottschalk wird damit in den kommenden Wochen zum Dauergegner der ARD-Krimis, schließlich startet in dieser Woche seine neue Sat.1-Show "Little Big Stars" am Sonntagabend im Konkurrenz zum "Tatort", ehe er am 21. Mai bei RTL auf diesem Sendeplatz zusammen mit Günther Jauch in "Die 2" zu sehen ist.

Bei "Mensch Gottschalk" handelt es sich übirgens um eine Zusammenarbeit von dctp und Spiegel TV in der Drittsendezeit von RTL. Die Produktion von Spiegel TV muss sich aus Quotensicht allerdings deutlich steigern: Mit nur 2,1 Millionen Zuschauern und einem einstelligen Marktanteil in der Zielgruppe erwies sich die vor einem Jahr ausgestrahlte Premiere-Folge jedenfalls nicht als Erfolg. Die Macher der Sendung hatten daraufhin Veränderungen angekündigt - wie genau diese aussehen werden, ist bis jetzt aber noch offen.

Geplant ist jedoch erneut ein breites Themenspektrum. So wird aktuell eine Diskussion mit der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und dem Bestseller-Autor Marc Friederich über das Thema "Das bedingungslose Grundeinkommen - Utopie oder Lösung für eine gerechte Gesellschaft?" vorbereitet. Gleichzeitig soll's jedoch auch um das "Phänomen Helene Fischer" gehen. Als weitere Gäste haben sich unter anderem der Modedesigner Jean Paul Gaultier, Rockstar Aerosmith und die YouTube-Stars "Die Lochis" angesagt.

Ob es darüber hinaus weitere Ausgaben von "Mensch Gottschalk" geben wird, steht derzeit noch in den Sternen. Bei der Vorstellung seiner neuen Sat.1-Sendung hatte Gottschalk kürzlich angedeutet, dass die zweite Folge von "Mensch Gottschalk" die letzte sein könnte - er selbst sprach in diesem Zusammenhang von einem "Finale". Bei RTL betonte man dagegen Anfang April, dass die Zukunft des Formats offen sei und man zunächst die zweite Ausgabe abwarten will.