Medienboard fördert fünf neue Serien-Projekte

In seiner ersten Förderrunde des Jahres für serielle Formate im Bereich Webserien, Entertainment und Factual hat das Medienboard fünf Projekte mit 220.000 Euro gefördert. Dabei geht's auch um dokumentarische Formate.

Seit 2015 fördert das Medienboard Berlin-Brandenburg die Entwicklung und Produktion von seriellen Formaten. In der ersten Förderrunde 2017 gingen nun insgesamt 220.000 Euro an fünf Projekte, den größten Anteil davon - nämlich 100.000 Euro - erhält "Höllental". Dabei handelt es sich um eine sechsteilige True-Crime-Dokuserie, die der Frage nachgeht, was wirklich mit Peggy Knobloch geschah. Mit kinematografischen Mitteln und ohne Kommentar rekonstruieren die Produzenten von Kundschafter Film den Fall und begleiten die laufenden Ermittlungen.

Mit 50.000 Euro wird die internationale Koproduktion "1968mm" von Boekamp und Kriegsheim gefördert - eine weltumspannende Serie, in der es um das Jahr 1968 geht. Private Super-8-Filme bieten Zugang zur Geschichte eines Jahres, dessen Nachrichten, Ereignisse und Musik-Ikonen das Bewusstsein der Menschen für immer geprägt haben. Regie führt der britische Dokumentarfilmer Jerry Rothwell. 30.000 Euro gehen an die Comedy-Webserie "Kleine Sünden" von Real Film, die im Beichtstuhl einer Kapelle spielt. Als prominente Sünder sind unter anderem Katja Riemann, Christian Ulmen und Gerit Kling dabei.

Der Doku-Roadmovie "Videostar", der im Webserien-Format gehalten ist, erhält unterdessen eine Produktionsförderung in Höhe von 25.000 Euro. In der Produktion von Partizip Zwei machen sich Daniel Hyan und Videosammler Bart Kortz auf die Suche nach der "Nackt unter Kannibalen"-Großbox und spüren mit Hilfe von Archivmaterial der Geschichte der Videokassette nach. Und dann ist da noch "Through The Lense of Rock'n'Roll", eine Doku-Reihe von Kobalt, die sich mit 50 Jahren Rockmusik-Fotografie befasst. Hierfür gibt's eine Förderung von 15.000 Euro.

"Wir freuen uns sehr über die vielfältigen Projekte der aktuellen Förderrunde, die zeigen, dass Berlin-Brandenburg immer mehr ins Zentrum des deutschen Serienschaffens rückt", so Helge Jürgens, Medienboard-Geschäftsführer für Standortentwicklung. "Neben den großen High-End-Drama-Serien entsteht jetzt auch eine Vielzahl an dokumentarischen Serien und darüber hinaus auch viele innovative Webformate."