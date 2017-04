"HalliGalli" lässt Zuschauer über Ablauf abstimmen

© ProSieben/Marco Justus Schöler

Wenn Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in der kommenden Wochen erneut eine Live-Ausgabe von "Circus HalliGalli" präsentieren, dann können die Zuschauer direkt Einfluss auf den Ablauf nehmen - ein Facebook-Voting macht's möglich.

"Circus HalliGalli" befindet sich derzeit bekanntlich auf der Zielgeraden, nachdem die beiden Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf vor wenigen Wochen überraschend angekündigt hatten, ihre ProSieben-Show beenden zu wollen. Kurz vor Tore-Schluss wird es am kommenden Dienstag allerdings noch einmal eine Live-Ausgabe geben, für die sich die Redaktion einen besondenen Kniff überlegt hat.

Erstmals sollen nämlich die Zuschauer die Chance erhalten, das Format interaktiv mitzugestalten. Von diesem Freitag an wird nach Angaben von ProSieben auf der Facebook-Seite von "Circus HalliGalli" eine Abstimmung über verschiedene Show-Elemente beginnen. So können Fans entscheiden, wie Joko und Klaas das Studio betreten, welcher Beitrag gespielt wird oder ob den Fans der Kopf nach bisher nie veröffentlichtem Material steht. Auch eine Live-Aktion steht zur Wahl.

Mit Blick auf die Quoten wird man bei ProSieben hoffen, dass durch die Abstimmung noch einmal frischer Wind Einzug in die Show hält. In Konkurrenz zum DFB-Pokal hatte "Circus HalliGalli" erst in dieser Woche mit nur 6,5 Prozent den bislang schwächsten Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen seit dem Start der Show eingefahren.