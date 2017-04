Digital Award für "Rekruten" und Zombie-Kampagne

© Bundeswehr

Bei den nun in Berlin verliehenen Digital Awards konnten auch ein paar wenige TV-Projekte Preise abräumen. So gewann die Bundeswehr-Serie "Die Rekruten" in mehreren Kategorien eine Auszeichnung, auch die "Walking Dead"-Kampagne von RTL II und Fox wurde prämiert.

Am Donnerstagabend sind in Berlin die Digital Awards 2017 verliehen worden. In insgesamt neun Oberkategorien, und zahlreichen Unterkategorien, wurden Preise in Gold, Silber und Bronze verliehen. Zu den Gewinnern gehört auch die Bundeswehr-Serie "Die Rekruten": In der Kategorie "Branded Content - Video-long-form" gewann die Serie Gold. In der Kategorie "Social / Dialog – Social Media Campaign" können sich die Macher über einen Preis in Bronze freuen.

"Das Webkonzept wurde über einen langen Zeitraum durchgeführt und ist exzellent auf die Zielgruppe zugeschnitten. Es ist ein wahnsinnig mutiges Format, was sehr real umgesetzt wurde", heißt es in der Begründung der Jury. Ab dem 16. Mai gibt es dann auch bei Youtube ein Wiedersehen mit den Bundeswehr-Rekruten. In den Folgen ist zu sehen, was aus den jungen Männern und Frauen nach der Grundausbildung geworden ist. Für die zweite Jahreshälfte ist zudem ein ähnliches Projekt der Bundeswehr geplant, das wird aber ein anderes Thema als die Grundausbildung haben, das ist bereits seit einigen Monaten bekannt (DWDL.de berichtete).

Ebenfalls mit einem Digital Award in der Kategorie "Social / Dialog – Social Media Campaign" ausgezeichnet wurde die Kampagne "Apocalypse Live" von RTL II und Fox. Die beiden Sender hatten sich anlässlich neuer "Walking Dead"-Folgen zusammengetan und ein Live-Game zur Serie bei Facebook auf die Beine gestellt (DWDL.de berichtete). Ausgezeichnet wurde es jetzt mit Silber. Ein weiterer Preisträger war unter anderem Netflix für "Dinner for One à la Netflix" (Bronze, Branded Content – Video-short-form) und die Influencer-Marketing-Kampagne zu "Narcos" (Bronze).