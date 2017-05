Nitro holt "Brooklyn Nine-Nine" in den Vorabend

© RTL Nitro/NBC Universal

Weil "Brooklyn Nine-Nine" zuletzt am Abend nicht funktionierte, zeigt RTL Nitro die neuen Folgen ab Ende Mai täglich am Vorabend. Dort ersetzt die Serie "My Name is Earl", die erst kürzlich dort gestartet war.

Erst seit wenigen Wochen zeigt RTL Nitro am Vorabend alte Folgen von "My Name is Earl" (DWDL.de berichtete). Weil die Serie aber keine Quoten auf konstant hohem Niveau einfährt, kommt es Ende des Monats schon zu einer Änderung. Wie RTL Nitro nun nämlich mitgeteilt hat, wird "Brooklyn Nine-Nine" den Sendeplatz ab dem 29. Mai übernehmen. Fortan zeigt der Sender ab 19:25 Uhr immer zwei neue Folgen der dritten Staffel als Deutschlandpremiere.

Die dritte Staffel der Fox-Sitcom umfasst 23 Folgen, bei zwei Folgen am Tag wird RTL Nitro also schon recht schnell alle neuen Episoden gezeigt haben. In den USA ist derzeit die vierte Staffel der Serie zu sehen. 2016 hatte "Brooklyn Nine-Nine" am Abend im Zusammenspiel mit "Modern Family" große Probleme ein Publikum zu finden. Daher ist der Wechsel des Sendeplatzes nun verständlich.

Und darum geht es in den neuen Folgen: Das 99te lernt Captain Holts Nachfolger Seth Dozerman kennen. Enttäuschung macht sich breit, als sie erkennen, dass es sich bei Dozerman um einen ausgeflippten, strengen Kontrollfreak handelt, der sogleich einige neue Regeln auf dem Revier aufstellt. Unterdessen stellen Amy und Jake ein Regelwerk für ihre noch geheime Beziehung auf. Bei ihrem ersten Date brechen sie jedoch gleich eine dieser Regeln.