History: "Alone" kehrt im Juni mit Themenmonat zurück

Einmal mehr wird in der Survival-Serie "Alone" die Frage gestellt, wie lange ein Mensch ohne jegliche Hilfsmittel in der Wildnis überleben kann. Auf History werden dafür zehn neue Kandidaten in die Isolation geschickt, diesmal in Patagonien.



15.05.2017 - 14:48 Uhr von Kevin Hennings 15.05.2017 - 14:48 Uhr

Nachdem die Teilnehmer von "Alone" in den letzten beiden Jahren auf die nordamerikanische Pazifikinsel Vancouver Island geschickt wurden, um dort isoliert ums Überleben zu kämpfen, geht es für die zehn neuen Kandidaten der dritten Staffel der Survival-Serie von History in das südamerikanische Gebiet Patagonien. Ein halbes Jahr nach der US-Ausstrahlung gibt's die neue Staffel nun auch hierzulande zu sehen: Ab dem 29. Juni wird jeweils eine der zehn neuen Folgen jeden Donnerstag um 20:15 Uhr ausgestrahlt, um der Frage auf den Grund zu gehen, wer der beste Überlebenskünstler ist.

Die drei Frauen und sieben Männer müssen ihr Abenteuer erneut selbst filmen und vor Ort ohne Kamera-Crew und Produzenten auskommen. Sie besitzen nicht mehr als einen kleinen Rucksack und das, was sie daran transportieren können. Zu ihren Aufgaben gehört es zu jagen, Unterkünfte zu bauen und tierische Angreifer abzuwehren. Derjenige, der am längsten durchhält, bekommt satte 500.000 Dollar Preisgeld.

Patagonien befindet sich südlich der Flüsse Rio Colorado in Argentinien und Rio Bio Bio in Chile und hält die eine oder andere Herausforderung parat. So gestalten sich bereits die ersten Tagen dort zu einer interessanten Aufgabe, wenn die Teilnehmer feststellen müssen, dass sie im Jagdrevier von Raubtieren abgesetzt wurden. Zachary Fowler aus Maine bekommt es sogar mit einem ausgewachsenen Puma zu tun.

Die neue Staffel von "Alone" nimmt History auch zum Anlass, ab dem 29. Mai den Themenmonat "History Goes Wild" einzuläuten. Fans von Survival-Sendungen bekommen dort von Dokus über Serien allerhand zur Verfügung gestellt.

Der Themenmonat von History im Überblick:

Ab dem 03.05., jeweils um 21:50 Uhr: "Ax Men - Die Holzfälle", Staffel 8

Ab dem 29.05., jeweils um 17:20 Uhr: "Alone", Staffel 1 & 2

Ab dem 29.05., jeweils um 18 Uhr: ""Oak Island - Fluch und Legende", Staffel 2 & 3

Ab dem 31.05., mittwochs um 20:15 Uhr: "Überleben im Sumpf", Staffel 8

Ab dem 01.06., donnerstags um 20:15 Uhr: "Mountain Men - Überleben in der Wildnis", Staffel 5

Ab dem 06.06., jeweils um 16:25 Uhr: "Die Legende der Superstition Mountains"

Ab dem 14.06., jeweils um 16:25 Uhr: "The Woodsmen - Leben in den Bäumen"

Ab dem 26.06., täglich um 16:25 Uhr: "Mississippi Men"

