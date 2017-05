Sat.1 setzt "Criminal Minds: BB" schnell fort

© ABC Studios

Das "Criminal Minds"-Spin-Off "Beyond Borders" wird demnächst eingestellt: Grund genug für Sat.1, die neuen Folgen der zweiten Staffel nicht lange im Archiv liegen zu lassen. Im Sommer geht es nahtlos weiter.



17.05.2017 - 15:46 Uhr von Timo Niemeier 17.05.2017 - 15:46 Uhr

Erst Anfang dieser Woche ist bekannt geworden, dass CBS "Criminal Minds: Beyond Borders" nach der zweiten Staffel und insgesamt 26 Folgen einstellen wird (DWDL.de berichtete). In Deutschland ist bei Sat.1 derzeit noch der erste Durchlauf zu sehen, Fans der Serie müssen aber nicht lange auf Nachschub warten. Nachdem am 22. Juni das Finale der ersten Staffel gezeigt wurde, geht es in der Woche darauf gleich mit neuen Folgen weiter. Erneut stehen Sat.1 hier 13 frische Folgen zur Verfügung.

Marktanteils-Trend: Criminal Minds: Beyond Borders



Die Serie wird eingestellt, weil in den USA die Quoten spürbar nachgelassen haben. Auch in Deutschland hat die Serie so ihre Probleme. Zwar ist sie kein Totalausfall, von bislang acht gezeigten Folgen kam aber nur eine auf einen zweistelligen Marktanteil in der Zielgruppe. Und so ist es nur verständlich, dass Sat.1 den Sommer für die Ausstrahlung der restlichen Episoden nutzt. Wenige Tage vor der Free-TV-Premiere sind die neuen Folgen bei Sat.1 Emotions zu sehen.





Im Sommer gibt es im Sat.1-Programm zudem Änderungen am Sonntag: Hier zeigte Sat.1 bislang ja Shows, bis zum 18. Juni ist in der Primetime auch noch die Talentshow "It's Showtime" mit Michael "Bully" Herbig, Michelle Hunziker, Sasha und den Moderatoren Annemarie und Wayne Carpendale zu sehen. In den Wochen danach zeigt Sat.1 aber erst einmal Filme - los geht's mit "Independence Day".

Teilen