Überraschender Wechsel an der Maxdome-Spitze

Maxdome soll näher an die Konzernmutter heranrücken - das geht jedoch offenbar nur in Verbindung mit einem Wechsel an der Spitze. Wie ProSiebenSat.1 bestätigte, wird der bisherige CEO das Unternehmen verlassen. Es übernimmt ein alter Bekannter.



17.05.2017



Erst vor wenigen Wochen stieg Maxdome-CEO Filmon Zerai zum Digitalchef bei ProSiebenSat.1 auf (DWDL.de berichtete) , da verlässt nun auch sein bisheriger Co-Geschäftsführer Marvin Lange (Foto) das Unternehmen. Der Abschied kommt überraschend, schließlich schien sich zuletzt einiges zu bewegen bei der Online-Videothek von ProSiebenSat.1: So freute man sich über mehr als eine Million Kunden und startete mit "Jerks" noch vor Amazon und Netflix eine erste deutsche Eigenproduktion, deren zweite Staffel jüngst beschlossen wurde.

Neuer Geschäftsführer von Maxdome wird Ralf Bartoleit, der den Posten zusätzlich zu seinen Aufgaben als Co-Geschäftsführer von ProSiebenSat.1 Digital übernehmen wird. Auf diese Weise soll Maxdome näher an die Konzernmutter heranrücken, heißt es. Ziel sei es, das Unternehmen enger in die konzernübergreifende Bewegtbild- und Distributionsstrategie einzubinden. Was das konkret bedeutet, blieb zunächst allerdings unklar.

Der 55-Jährige ist seit 2005 bei ProSiebenSat.1 in leitenden Positionen tätig und war zwischenzeitlich mehrere Jahre lang Chef des längst eingestellten Anrufsenders 9Live. Als Co-Geschäftsführer von Sat.1 verantwortete Bartoleit später insbesondere den Factual-Bereich. Wohin es Marvin Lange zieht, ist bislang nicht bekannt. Er verlässt Maxdome nach rund vier Jahren, "um sich einer neuen Herausforderung zu stellen", lässt ProSiebenSat.1 mitteilen. 2013 war er von Gameforge zu Maxdome, wo er zunächst als CFO tätig war, bevor er als CEO für das VoD-Portal verantwortlich zeichnete.

