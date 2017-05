QVC Plus baut seine Live-Strecke in der Primetime aus

© QVC

Der Shoppingsender QVC wird künftig vier statt zwei Stunden live in der Primetime senden, das hat das Unternehmen nun angekündigt. Zudem wurde ein neues Studio gebaut, auch das Moderatorenteam hat Zuwachs bekommen.



22.05.2017 - 15:44 Uhr von Timo Niemeier 22.05.2017 - 15:44 Uhr

Erst seit dem 1. Februar sendet der QVC-Ableger QVC Plus zwischen 20 und 22 Uhr zwei Stunden lang Live-Programm. Nun kündigt das Unternehmen an, diese Strecke ab dem 1. Juni auf vier Stunden auszubauen. "Das Konzept mit eigenen Shows, die es nur auf QVC Plus gibt, hat sich absolut bewährt", sagt Gina Deeble, Vice President Commerce Platforms bei QVC Deutschland. Zuvor wurden bei QVC Plus nur alte Sendungen wiederholt. Deeble sagt, bei den Live-Sendungen liege der Umsatz rund 250 Prozent höher als bei den Wiederholungen - wohl vor allem deshalb hat man sich beim Sender für eine Ausweitung entschieden.

Im Zuge der Verlängerung der Live-Strecke hat QVC einen "hohen sechsstelligen Betrag" in ein drittes Studio in den Rheinstudios im Düsseldorfer Medienhafen gesteckt. Auf der neuen Fläche von knapp 150 Quadratmetern befinden sich drei unterschiedliche Set-Situationen, die genutzt werden können. Gleichzeitig wurde das Moderatorenteam von 18 auf 22 aufgestockt. Neu im Team sind Sophye Gaßmann, Camilla Biasio, Eileen Jacqueline Maydali sowie Léonie Singh Dhillon.

"Wir haben festgestellt, dass viele Zuschauer von bestimmten Sendungen und Produktfamilien auf QVC so begeistert sind, dass sie sich mehr davon wünschen. Mit QVC Plus haben wir nun die Möglichkeit, das Live-Programm auszuweiten", erklärt Ronald Käding, Vice President Merchandising. Er könne sich auch gut vorstellen, den Liveanteil weiter zu erhöhen, so Käding. Der Schritt von QVC Plus kommt übrigens rund dreieinhalb Jahre nach massiven Einschnitten im Hauptprogramm (DWDL.de berichtete).

