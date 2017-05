New Yorker Comedy "Crashing" ab Juli auf Sky

© Sky

In der neuen Produktion von "Girls"-Produzent Judd Apatow schlüpft Pete Holmes in die Rolle eines unlustigen Stand-Up-Comedians, der auf die große Bühne möchte. Zu sehen ist das ab Mitte Juli auf Sky Atlantic HD im Original mit Untertiteln.



23.05.2017 - 14:03 Uhr von Kevin Hennings 23.05.2017 - 14:03 Uhr

Die im Februar auf HBO gestartete Serie "Crashing" kommt nun auch zu Sky Atlantic HD. Die von Comedian Pete Holmes ("The Pete Holmes Show") und Judd Apatow ("Love", "Girls") entworfene Comedy umfasst zunächst acht Episoden und geht am 18. Juli um 22:20 mit einer Doppelfolge auf Sendung und ist von da an jeden Dienstag im englischen Original wahlweise mit englischen oder deutschen Untertiteln zu sehen. Co-Schöpfer Pete Holmes übernimmt gleichzeitig auch die Hauptrolle des Pete, der zuerst seine Frau Jessica (Lauren Lapkus) beim Seitensprung erwischt und daraufhin beschließt, Stand-Up-Comedian zu werden.

Das Problem ist nur, dass Pete sich bereits an sein heiles Leben in der Vorort-Welt von Brookly gewöhnt hat und nun schlagartig mit dem harten Leben in der New Yorker Comedyszene konfrontiert wird, dass ihm vor allem zeigt, dass nicht jeder ihn witzig findet. Auf seiner humoristischen Reise trifft er auf die verschiedensten Künstler der Szene: vom zynischen Guru Artie Lange über den provokativen T.J. Mille bishin zur wohgesonnenen Sarah Silverman.

"Pete Holmes und Judd Apatow schufen eine Hommage an die New Yorker Theaterwelt", sagt Peter Schulz, Senior Vice President Programming & Planning bei Sky Deutschland. "'Crashing' ist eine Serie über die Entdeckung des Humors, der Schönheit und der Demut in der verrückten Räuberhöhle der Comedyszene im Big Apple, die einen mitreißt und herzhaft lachen lässt."

Peter Holmes ist in den Vereinigten Staaten bereits weitestgehend als Comedian bekannt, was er vor allem seinen Auftritten in John Olivers "New York Stand Up Show" und der "Late Night with Jimmy Fallon" zu verdanken hat. Seine Serie über den naiven und verklemmten Möchtegern-Komiker wurde von HBO bereits um eine zweite Staffel verlängert.

