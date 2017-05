Neue "Homeland"-Staffel ab Juli bei Sat.1 emotions

© Showtime

Die sechste Staffel von "Homeland" kommt Anfang Juli nach Deutschland. Der Bezahlsender Sat.1 emotions zeigt die zwölf neuen Folgen immer freitags am späten Abend im Doppelpack. Danach wiederholt der Sender noch einmal "The Americans".



23.05.2017 - 16:01 Uhr von Timo Niemeier 23.05.2017 - 16:01 Uhr

Im Free-TV hat die hochgelobte Serie "Homeland" nie funktioniert. Erst im letzten Jahr zeigte Sat.1 die fünfte Staffel und erreichte damit am späten Sonntagabend im Schnitt nur 610.000 Zuschauer und gerade mal etwas mehr als 6,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. "Homeland"-Fans können sich nun trotzdem freuen, denn ab dem 7. Juli sind die neuen Folgen der sechsten Staffel beim Bezahlsender Sat.1 emotions zu sehen.

Sat.1 emotions zeigt jeweils zwei Folgen ab 21:55 Uhr, insgesamt zwölf Folgen liegen zur Ausstrahlung bereit. In den USA wurden die Episoden der sechsten Staffel zwischen Januar und April dieses Jahres gezeigt. Showtime hat die Serie bereits um eine siebte und achte Staffel verlängert. Wann die neuen Folgen im Free-TV zu sehen sein werden, wollte Sat.1 auf Anfrage nicht mitteilen. Im Anschluss an "Homeland" wiederholt Sat.1 emotions dann noch einmal die dritte Staffel von "The Americans", die bereits im vergangenen Jahr beim Sender zu sehen war.

Nachdem die fünfte Staffel von "Homeland" noch in Berlin spielte, geht es in Durchlauf sechs zurück in die USA. Carrie verschlägt es nach New York City, wo sie mit einem neuen Job einen Neuanfang wagen will: Als Anwältin vertritt sie muslimische Amerikaner. Ihre Vergangenheit bei der CIA holt sie allerdings schneller wieder ein als erwartet, aber Carrie lässt sich nicht unterkriegen. Ihre ehemaligen Kollegen Saul, Dar und Quinn stehen ihr tatkräftig zur Seite.

Teilen