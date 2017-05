ProSieben Fun setzt "Scorpion" ab Anfang Juli fort

© CBS

Anfang Juli kann ProSieben Fun gleich mit zwei Serien-Highlights aufwarten: Am Mittwochabend sind dann die verbliebenen Folgen der dritten Staffel von "Scorpion" zu sehen. Am Samstagvorabend startet zudem die neue Serie "The Good Place".



24.05.2017 - 12:33 Uhr von Timo Niemeier 24.05.2017 - 12:33 Uhr

Im Free-TV ist "Scorpion" bislang kein Erfolg gewesen, bei Sat.1 erzielte die US-Serie zuletzt schlechte Quoten, sodass die restlichen neuen Folgen der zweiten Staffel in wenigen Wochen erst nach 23 Uhr zu sehen sein werden. Zuletzt zeigte Sat.1 die Serie stets eine Stunde früher. Bei ProSieben Fun geht es unterdessen im Juli mit der dritten Staffel der Serie weiter: Ab dem 5. Juli zeigt der Bezahlsender ab 21 Uhr immer eine Folge von "Scorpion". Insgesamt 13 neue Folgen stehen ProSieben Fun aus der dritten Staffel noch zur Verfügung. Im Anschluss läuft die Comedy "The Last Man on Earth" als Deutschlandpremiere.

Wenige Tage zuvor, am 1. Juli nämlich, startet bei ProSieben Fun zudem die neue Sitcom "The Good Place" mit Kristen Bell und William Jackson Harper. Die 13 Folgen umfassende erste Staffel wird aber nicht in der Primetime, sondern immer samstags ab 19:25 Uhr in Doppelfolgen zu sehen sein. In den USA startete "The Good Place" mit mehr als acht Millionen Zuschauern, hat diese Reichweite im Verlauf der Staffel aber halbiert. Dennoch bestellte NBC Ende Januar eine zweite Staffel.

Und darum geht es in "The Good Place": Nachdem die besten Menschen, die in ihrem Leben nur Gutes geleistet haben, verstorben sind, kommen sie an einen Ort, an dem alles perfekt scheint: The Good Place. Michael ist der Architekt dieser Stadt, betreut und überwacht die Geschehnisse. Als Eleanor (Kristen Bell) dort ankommt, realisiert sie, dass bei ihr ein Fehler unterlaufen ist. Denn sie war nie ein guter Mensch. Mit der Hilfe ihres Seelenverwandten Chidi (William Jackson Harper) versucht sie alles, um sich ihren Platz im Nachhinein zu verdienen.

