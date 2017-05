kabel eins zeigt frisch abgesetztes "Rosewood" im Sommer

© Fox

In den USA wurde der Serie "Rosewood" gerade erst durch Fox der Stecker gezogen, nun findet die die Serie ihren Weg ins deutsche Free-TV. kabel eins nimmt sich "Rosewood" an, versendet die Folgen aber im Sommer am späten Samstagabend.



30.05.2017 - 14:46 Uhr von Timo Niemeier 30.05.2017 - 14:46 Uhr

Mit mehr als sieben Millionen Zuschauern ist "Rosewood" im September 2015 bei Fox gestartet, danach zeigten die Reichweiten aber stets nach unten. Das Finale der ersten Staffel sahen noch dreieinhalb Millionen Menschen, zum Finale des zweiten Durchlaufs gingen dann noch einmal 500.000 Zuschauer verloren. Fox zog daraufhin den Stecker, in der kommenden TV-Saison wird "Rosewood" nicht mehr zu sehen sein. Nun schafft es die Serie aber ins deutsche Free-TV.

kabel eins wird die erste Staffel ab dem 1. Juli immer samstags ab 23:10 Uhr zeigen. Im Vorfeld zeigt der Sender drei Folgen "Hawaii Five-0" - mit einem durchschlagenden Erfolg ist also eher nicht zu rechnen. Die zwei Staffeln enthalten jeweils 22 Folgen. Deutschlandpremiere feierte "Rosewood" bereits vor einiger Zeit bei Sat.1 Emotions.

Und darum geht es in "Rosewood": Der herzkranke, exzentrische Privatpathologe Dr. Beaumont Rosewood, Jr. mischt sich gerne in die Ermittlungen der Polizei von Miami ein. In seinem High-Tech-Labor führt er mit Hilfe seiner Assistentinnen Pippy und TMI präzise Analysen durch und knackt so auch kniffligste Fälle. Ab sofort soll er mit der eigensinnigen Polizistin Annalise Villa zusammenarbeiten, die gerne gegen die Regeln spielt und zunächst nicht viel von Rosewood hält.

