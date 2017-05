Neue Staffel: ARD spendiert "Nuhr ab 18" mehr Sendezeit

© RBB/Thomas Ernst

Mitte Juli kehrt Dieter Nuhr mit seiner Comedy-Show "Nuhr ab 18 - Junge Comedy" zurück ins Programm des Ersten. Die mittlerweile dritte Staffel wird dann früher gezeigt als sonst und erhält zudem mehr Sendezeit als in den vergangenen Jahren.



30.05.2017 - 17:20 Uhr von Timo Niemeier 30.05.2017 - 17:20 Uhr

In den vergangenen Jahren hat Das Erste bereits zwei Staffeln von "Nuhr ab 18 - Junge Comedy" gezeigt, die Folgen liefen meist am Donnerstag ab 23:30 Uhr bis Mitternacht. Ab Juli können sich die Fans der deutschen Comedy-Szene freuen: Die Folgen der dritten Staffel sind künftig nämlich immer schon ab 22:45 Uhr zu sehen. Darüber hinaus spendiert der Sender dem Format 15 Minuten mehr Sendezeit, die Folgen dauern künftig also bis 23:30 Uhr. Los geht’s mit der neuen Staffel am 13. Juli.

Am grundlegenden Konzept hat sich derweil nichts geändert: Dieter Nuhr bietet in dem Format jungen Comedians eine Bühne. In diesem Jahr stellt sich Nuhr laut dem Sender auch erstmals direkt dem Nachwuchs und "klärt mit einem jungen Comedian Auge in Auge die entscheidenden Fragen des Lebens". Angekündigt wurden bereits unter anderem Felix Lobrecht, Tino Bomelino, Lisa Eckhart, Maxi Gstettenbauer, Masud, Hazel Brugger, Kerstin Luhr, Zymny, Sandra Petrat, Nikita Miller, Patrick Salmen und Nektarios Vlachopoulos.

Wie gehabt kommt von der Band Onkel Berni der Soundtrack zur Sendung. Jeder Künstler wird von ihnen darüber hinaus mit einer eigenen, musikalischen Visitenkarte auf die Bühne begleitet. "Nuhr ab 18" wird im Auftrag des RBB von JuniTV produziert. Im Anschluss an "Nuhr ab 18" zeigt Das Erste übrigens "Spätschicht - Die Comedy Bühne" mit Florian Schroeder. Hier wechseln sich erfahrene Comedians mit den "jungen Wilden" ab - pro Folge gibt es fünf Künstler zu sehen.

