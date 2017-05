ProSieben Maxx zeigt im Sommer "Robot Combat League"

© Syfy Media LLC/Nicole Wilder

Mit der Übertragung von Drohnenrennen hat ProSieben Maxx zuletzt wenig Erfolg gehabt, nun probiert man sich an kämpfenden Robotern. Das Konzept erinnert an Robot Wars. Und auch im Anime-Bereich gibt es Nachschub.



31.05.2017 - 18:06 Uhr von Timo Niemeier 31.05.2017 - 18:06 Uhr

Am 9. Juli nimmt ProSieben Maxx ein neues Format ins Programm, das sich auf den ersten Blick etwas futuristisch anhört: In der "Robot Combat League" treten kämpfende Roboter gegeneinander an. Der vermeintliche Clou: Die jeweiligen zweier Teams bestehen aus einem "Robo-Jockey" und einem "Robo-Techniker". Ein spezieller Anzug überträgt dabei die Bewegung des Kämpfers exakt auf den Roboter. Insgesamt treten zwölf Zweier-Teams an.

Das Konzept erinnert ein wenig an die Duelle bei "Robot Wars", wo die Menschen die Roboter noch per Fernsteuerung bedienten. Die Neuauflage des Klassikers hatte zuletzt bei kabel eins mit Quotenproblemen zu kämpfen. Insgesamt neun Folgen wird ProSieben Maxx zeigen, der Sendeplatz ist recht prominent. Die Folgen laufen immer sonntags ab 22 Uhr - der späte Abend ist für die kleinen Sender eine der wichtigsten Zeitzonen. Im Vorprogramm zeigt der Sender aber nur eine Schnipselshow (DWDL.de berichtete). Im Anschluss an die zwei Folgen der "Robot Combat League" zeigt ProSieben die "Drone Racing League", mit der man bislang kein Glück hatte.

Daneben hat ProSieben Maxx auch Änderungen im Anime-Bereich angekündigt: So zeigt der Sender ab dem 10. Juli werktags ab 18:50 Uhr neue Folgen von "One Piece", diese sind als Deutschlandpremiere zu sehen. "Detektiv Conan" rutscht daher nach vorne und ist künftig immer schon ab 18:20 Uhr zu sehen. Im Anschluss an "One Piece" zeigt ProSieben Maxx wie gehabt "Futurama" und "Family Guy".

