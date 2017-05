Vierte "Mom"-Staffel ab Mitte Juli bei ProSieben Fun

© Warner Bros.

In den USA ist die vierte Staffel der CBS-Sitcom "Mom" gerade erst zu Ende gegangen, Mitte Juli sind die 22 Episoden im deutschen Pay-TV bei ProSieben Fun zu sehen. Im Free-TV ist bald erst einmal der dritte Durchlauf zu sehen.



31.05.2017 - 21:02 Uhr von Timo Niemeier 31.05.2017 - 21:02 Uhr

Erst vor wenigen Tagen hat ProSieben angekündigt, ab Ende Juni die dritte Staffel der US-Sitcom "Mom" zu zeigen (DWDL.de berichtete). Rund zwei Wochen später geht es beim Bezahlsender ProSieben Fun schon mit den neuen Folgen der vierten Staffel weiter: Der Sender zeigt die insgesamt 22 Folgen ab dem 12. Juli immer mittwochs ab 22:30 Uhr in Doppelfolgen. Zuvor zeigt ProSieben Fun wie gewohnt "The Last Man on Earth".

CBS hat "Mom" bis Anfang Mai gezeigt und bereits eine fünfte Staffel geordert - es geht also weiter. In "Mom" geht es um die alleinerziehende Christy, die zu allem Übel auch noch ein Alkoholproblem hat. Um ihr Leben in den Griff zu kriegen, schwört sie dem Trinken ab. Doch ihr guter Wille wird immer wieder auf die Probe gestellt - nicht zuletzt durch ihre Mutter Bonnie, die nach langer Zeit plötzlich wieder auftaucht und einen Platz im chaotischen Familienalltag der Tochter einfordert.

Im Laufe der Zeit hat sich der Fokus der Serie etwas verlagert: Inzwischen spielen Christys Kinder nur noch eine Nebenrolle, es geht verstärkt auch um Bonnie und eine Anti-Alkoholikergruppe. William Fichtner, der den im Rollstuhl sitzenden Adam spielt, übernimmt in der vierten Staffel zudem eine Hauptrolle. Die Serie stammt unter anderem aus der Feder von Chuck Lorre ("Two and a Half Men", "The Big Bang Theory").

