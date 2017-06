Ehrlich Brothers bekommen neue Show bei RTL

© Ehrlich Brothers

Die Ehrlich Brothers füllen mit ihren Zaubershows inzwischen ganze Stadien - und bekommen nun sogar eine eigene TV-Show. RTL lässt Anfang Juli in Münster eine neue Sendung aufzeichnen, in der die beiden Brüder gegeneinander antreten.



07.06.2017 - 18:42 Uhr von Alexander Krei 07.06.2017 - 18:42 Uhr

Als RTL im vorigen Herbst eine Bühnenshow der Ehrlich Brothers ausstrahlte, verzeichnete der Sender am späten Abend mehr als drei Millionen Zuschauer sowie knapp 22 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - tolle Zahlen also, die den Zauber-Brüdern jetzt sogar eine eigene TV-Show bescheren.

Anfang Juli findet in der Halle Münsterland in Münster die Aufzeichnung für ein Format namens "Ehrlich gegen Brother - Showdown der weltbesten Magier" statt. Gemäß des Titels präsentieren Andreas und Chris Ehrlich in mehreren Kategorien verschiedene Magier. Jeder Bruder schickt dabei seinen Favoriten ins Rennen um den mit 10.000 Euro dotierten "Ehrlich Brothers Pokal".

Am Ende entscheidet das Publikum in der Halle, welcher Künstler die meisten Punkte erhält und letztlich die Trophäe mit nach Hause nimmt. Ein genauer Sendetermin steht noch nicht fest, die Ausstrahlung ist aber wohl für den Herbst geplant.

Teilen