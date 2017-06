Sky 1: "Wentworth" geht im Juli ohne Pause weiter

© FremantleMedia Australia/SoHo

Seit vergangenem Dezember zeigt Sky 1 die australische Frauenknast-Serie "Wentworth" in deutscher Erstausstrahlung und ist momentan dabei, die dritte Staffel auszustrahlen. Im Juli soll es nahtlos mit der vierten Staffel weitergehen.



08.06.2017 - 15:50 Uhr von Kevin Hennings 08.06.2017 - 15:50 Uhr

Wer sich von Gefängnisdamen berieseln lassen möchte, die nicht aus "Orange Is the New Black" und Litchfield stammen, könnte in der australischen Serie "Wentworth" eine gute Alternative finden. Diese spielt ebenfalls in einem Frauengefängnis und wird bereits seit Dezember von Sky 1 ausgestrahlt. Wie der Pay-TV-Sender nun verkündete, wird die vierte Staffel direkt nach der dritten, die momentan läuft, gezeigt. Los geht's am Dienstag den 25. Juli um 23:15 Uhr mit der Auftaktfolge "First Blood".

Bei "Wentworth" dreht sich alles um Bea Smith (Danielle Cormack), die eine Haftstrafe antreten muss. Bea muss damit zurecht kommen, von ihrer Tochter getrennt und in Untersuchungshaft gesteckt zu werden. Da sie dort leben muss, bis sie verurteilt wird, wird sie dazu gezwungen, zu lernen, wie das Leben im Gefängnis funktioniert. In jeder Episode wird die Vorgeschichte eines anderen Charakters beleuchtet und gezeigt, weshalb jede einzelne Insassin nach Wentworth gebracht wurde.

Während die deutsche Adaption "Block B - Unter Arrest" 2015 wegen schlechter Quoten nach nur einer Staffel von RTL gecancelled wurde, läuft es beim australischen Pendant komplett gegenteilig. Beim Heimatsender SoHo ist unlängst die fünfte Staffel zu sehen und eine sechste Staffel wurde auch schon in Auftrag gegeben. Sky 1 hätte also die Chance, den seit Dezember anhaltenden Marathon noch länger fortzuführen.

