Kurzlebiges "Pure Genius" beerbt "Grey's Anatomy"

Mitte Juli endet bei ProSieben die aktuelle Staffel der Krankenhausserie "Grey's Anatomy". In den Wochen danach geht es am Mittwochabend thematisch ähnlich weiter: Der Sender zeigt dann das von CBS schnell abgesetzte "Pure Genius".



13.06.2017 - 14:55 Uhr von Timo Niemeier 13.06.2017 - 14:55 Uhr

"Grey's Anatomy" ist für ProSiebend derzeit die einzige verlässliche Konstante am Mittwochabend. "This Is Us" fällt danach regelmäßig deutlich ab, für "Supergirl" läuft es am späten Abend meist noch schlechter. Doch langsam aber sicher kündigt sich das Staffelfinale von "Grey's" an, das am 12. Juli zu sehen ist. In der Woche danach startet ProSieben auf dem Sendeplatz um 20:15 Uhr die Serie "Pure Genius", die vor wenigen Wochen von CBS nach der ersten Staffel beendet wurde.





Daher liegen ProSieben nur 13 neue Folgen vor. Selbst wenn die Serie ein Erfolg werden sollte, hat man davon also recht wenig. Es kommen einfach keine neuen Folgen nach. In "Pure Genius" geht es um das milliardenschwere Genie James Bell. Dieser nutzt sein Vermögen, um ein High-Tech-Krankenhaus zu etablieren, in dem sich Top-Spezialisten via Ganzkörperscreens und Chip-Implantaten scheinbar unlösbaren Krankheitsfällen stellen. Doch so selbstlos scheint Bells ambitioniertes Projekt eines "Krankenhauses der Zukunft" nicht zu sein. Im Anschluss zeigt ProSieben wie gehabt "This Is Us" und "Supergirl".

