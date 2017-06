RTL Nitro: "From Dusk Till Dawn" kommt ins Free-TV

© RTL Crime

Die Serienadaption "From Dusk Till Dawn", die auf dem gleichnamigen Film von Robert Rodriguez und Quentin Tarantino beruht, feierte 2014 ihre Weltpremiere. Knappe drei Jahre später findet sie nun auch ihren Weg ins deutsche Free-TV.



14.06.2017 - 16:55 Uhr von Kevin Hennings 14.06.2017 - 16:55 Uhr

Ganz unzugänglich war die US-Serie "From Dusk Till Dawn" hierzulande nicht wirklich. Man konnte sie bereits bei Netflix abrufen oder im Pay-TV bei RTL Crime sehen. Nun bekommen aber auch diejenigen die Chance das Vampirgeschnetzel zu sehen, die nicht auf erstgenannte Optionen zurückgreifen können. Denn wie RTL Nitro bekanntgegeben hat, wird die Serienadaption ab Samstag, den 22. Juli, um 22:50 Uhr im Free-TV ausgestrahlt.

Die Serie möchte sich nicht allzu weit von seinem großen Filmvorbild entfernen. Die Eigenproduktion des Senders El Rey beschäftigt sich nämlich mit der gleichen Geschichte wie Robert Rodriguez und Quentin Tarantinos Erzählung: Im Mittelpunkt der Handlung stehen der Bankräuber Seth Gecko (D.J. Cotrona) und sein gewalttätiger, unberechenbarer Bruder Richie Gecko (Zane Holtz), die vom FBI und den beiden Texas Rangers Earl McGraw (Don Johnson) und Freddie Gonzalez (Jesse Garcia) verfolgt werden. Nachdem einer ihrer Banküberfälle böse endet und zahlreiche Menschen gestorben sind, begeben sich die beiden Brüder auf die Flucht.

Auf ihrem Weg treffen die sie auf Pastor Jacob Fuller (Robert Patrick) und seine Familie, die sie daraufhin als Geiseln nehmen. Als sie mit dem Wohnwagen der Fullers Richtung Grenzübergang sind, gelangen sie in einen mysteriösen Stripclub, der von Vampiren bevölkert ist. Hier sind sie gezwungen irgendwie bis zum Morgengrauen zu kämpfen und zu überleben.

Während der Film dieses Szenario innerhalb von knapp 100 Minuten erzählt, wird es in der Serie auf zehn Folgen á 45 Minuten gestreckt. Für die ersten beiden Episoden fungierte Rodriguez persönlich als Drehbuchautor und Regisseur. Neben Showrunner Carlos Coto ("Nikita") und John Fogelman sowie Christina Patwa vom Sender El Rey tritt er zudem als Executive Producer auf. In Amerika kommt "From Dusk Till Dawn" derzeit auf insgesamt drei Staffeln.

Teilen