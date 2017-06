Auch ProSieben geht dem U21-EM-Finale aus dem Weg

© ProSieben

Nachdem schon RTL aufgrund des U21-EM-Finals am Freitag den Start von "The Wall" verschoben hat, zieht ProSieben nun nach. Der Sender verschiebt eine Wiederholung von "Fluch der Karibik" - und könnte RTL damit ärgern.



29.06.2017 - 10:22 Uhr von Timo Niemeier 29.06.2017 - 10:22 Uhr

Die deutsche U21-Nationalmannschaft steht im Finale der Europameisterschaft und muss am Freitag gegen Spanien ran, das ZDF überträgt die Partei live zur besten Sendezeit. Gute Quoten sind dem Sender sicher - das veranlasst nun auch ProSieben zu einer Programmänderung. So wird am kommenden Freitag ab 20:15 Uhr nicht "Fluch der Karibik - Fremde Gezeiten" zu sehen sein, sondern nur der Film "Runner Runner". Danach setzt ProSieben auf "The Counselor".

"Fluch der Karibik" ist stattdessen nun am Samstag zur besten Sendezeit zu sehen, die geplante "Gameshow-Konferenz" entfällt. Das bestätigte der Sender auf Nachfrage. Bei "Fluch der Karibik" handelt es sich um eine Wiederholung, die eine schöne Alternative für die Zuschauer gewesen wäre. Premiere feierte der vierte Film der Reihe bereits im Oktober 2013 bei ProSieben, danach wurde er mindestens noch fünf Mal in der Primetime wiederholt, einige Male auch bei Sat.1. Dafür macht man nun RTLs "The Wall" Konkurrenz.

RTL kündigte bereits am Mittwoch an, dass man den eigentlich für Freitag geplanten Start der Gameshow um einen Tag nach hinten schieben werde (DWDL.de berichtete). Eine neue Show gegen König Fußball zu zeigen, wäre vermutlich tatsächlich kein guter Schachzug gewesen. Gleichzeitig dürfte die Konkurrenz am Samstag durch "Fluch der Karibik" nun etwas höher sein als bei der "Gameshow-Konferenz".

