Tele 5, RTL II und Bavaria wollen 77.777 Bäume pflanzen

© obs/Tele 5/David Heimerl

Anfang des Monats haben die Geschäftsführer von Tele 5, RTL II und Bavaria Film bereits drei Bäume in München gepflanzt und angekündigt, ihre Media-Kraft zu nutzen, um die Initiative "Plant for the Planet" zu unterstützen. Nun ist die Aktion gestartet



29.06.2017 - 16:32 Uhr von Uwe Mantel 29.06.2017 - 16:32 Uhr

Die drei in München ansässigen Unternehmen Tele 5, RTL II und Bavaria Film tun sich zusammen, um gemeinsam für Umweltbewusstsein zu werben und ganz konkret die Initiative "Plant for the Planet" zu unterstützen. Diese wurde 2007 vom damals neunjährigen Felix Finkbeiner gestartet mit dem Ziel, mit einer Baum-Plfanz-Kampagne gegen den Klimawandel anzukämpfen. Über 14 Milliarden Bäume wurden seitdem gepflanzt.

Mit Aufrufen im Programm und auf den Websites der Sender bzw. der Produktionsfirma wollen Bavaria, RTL II und Tele 5 nun weitere Spender gewinnen, mit deren HIlfe - so das erklärte Ziel - bis zur Welt-Klima-Konferenz im November weitere 77.777 Bäume dazu kommen sollen. Gepflanzt werden sollen sie nach Ende der Aktion in der Nähe von Cancún in Mexico. Pro Baum ist dabei eine Spende von 1 Euro nötig. Auf eigens eingerichteten Seiten von Tele 5, RTL II und Bavaria lässt sich der aktuelle Zwischenstand der "Baum-Challenge" verfolgen, dort wird auch auf die Spendenseite von "Plant for the Planet" verwiesen.

Die drei Unternehmen machen nicht nur online auf die Aktion aufmerksam, RTL II hat einen Aufruftrailer im Programm geschaltet, Tele 5 gleich eine ganze Reihe an Clips gedreht, die verschiedene Umwelt-Aspekte behandeln. RTL II hat überdies 10.000 Bäume für das Gemeinschaftsprojekt gespendet.

Andreas Bartl, Geschäftsführer RTL II: ",Stop talking, start planting' ist das Motto von Plant-for-the-Planet - die Kinder und Jugendlichen, die sich für die Initiative engagieren, machen es vor: Einfach mal loslegen, nicht nur drüber reden. Aus einer einfachen Idee ist eine ganze Bewegung geworden. Dieser Spirit hat uns dazu bewogen, uns an der Baumpflanz-Aktion zu beteiligen. Wir freuen uns auf die Herausforderung." Kai Blasberg, Geschäftsführer Tele 5: "Felix Finkbeiner hat sich mit neun Jahren in den Kopf gesetzt die Welt zu retten. Heute, zehn Jahre später, hat er bereits 14 Milliarden Bäume gepflanzt! Wir finden dieses Engagement so beeindruckend, dass wir ihn unterstützen möchten. Der erste Spatenstich ist wortwörtlich getan. Jetzt kommt es auf die Communities an, um das gesteckte Ziel zu erreichen, mindestens 77.777 Bäume zu pflanzen. Wir zählen auf unsere Fans."

Christian Franckenstein und Achim Rohnke, Geschäftsführer Bavaria Film: "Der Medienstandort Geiselgasteig liegt inmitten des Perlacher Forsts im Süden von München. Für uns als Eigentümer ist es daher Verpflichtung und Selbstverständlichkeit zugleich, unseren Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. In den vergangenen Jahren haben wir unseren Produktionsstandort klimaneutral ausgebaut und wollen im Rahmen unserer 'Carbon Neutral'-Initiative ökologisches Handeln als Teil unserer Unternehmensphilosophie verstehen und zielgerichtet umsetzen."

