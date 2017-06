"Halligalli"-Best-Of schafft es in die ProSieben-Primetime

© Screenshot ProSieben

Erst vor wenigen Tagen ist die letzte Folge von "Circus Halligalli" zu sehen gewesen, Joko und Klaas haben die Show nach viereinhalb Jahren beendet. Die besten Momente der Show werden im August aber noch einmal ihren Weg zu ProSieben finden.



30.06.2017 - 14:43 Uhr von Timo Niemeier 30.06.2017 - 14:43 Uhr

ProSieben wird im August das frisch eingestellte "Circus Halligalli" noch einmal aufwärmen. Am Samstag, den 19. August, zeigt der Sender zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr "Circus Halligalli - Greatest Hits". ProSieben bestätigte auf Anfrage eine entsprechende Meldung von "TV Wunschliste". Die Sendung wird eine Art Best-Of der vergangenen viereinhalb Jahre "Circus Halligalli", es wird also das vermeintlich Beste aus Talk, Musik-Auftritten und den diversen Aktionen zu sehen geben.

Erst in der vergangenen Woche verabschiedete sich "Circus Halligalli" von seinen Fans - zuletzt lagen die Quoten im enttäuschenden Bereich. Künftig werden Joko und Klaas verstärkt eigene Wege gehen, ProSieben hat Projekte mit beiden angekündigt, in denen der jeweils andere nicht mitwirkt. Darüber hinaus geht aber auch "Das Duell um die Welt" und "Die beste Show der Welt" weiter. In wenigen Wochen ist erst einmal eine alte Folge von "Teamwork" zu sehen, die schon 2016 aufgezeichnet wurde.

Teilen