Katzenberger bekommt Fashion-Show bei RTL II

RTL II arbeitet an einer neuen Show mit Daniela Katzenberger und anders als bislang soll es darin nicht vorrangig um das It-Girl gehen. Geplant ist stattdessen ein Fashion-Format, in dem Frauen einen neuen Look erhalten.



04.07.2017 - 10:06 Uhr von Timo Niemeier 04.07.2017 - 10:06 Uhr

Daniela Katzenberger ist schon viel gewesen. So war sie bei Vox "Natürlich blond" und "Natürlich schön", RTL II schickte sie später mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis ins "Babyglück" und natürlich waren die beiden auch im "Hochzeitsfieber" und "Weihnachtsfieber". Nun bekommt Daniela Katzenberger eine Sendung, die sich in erster Linie nicht um sie selbst dreht. In "Fashion in the Box" (Arbeitstitel) geht es um Frauen, die umgestylt werden. Einen entsprechenden "Horizont"-Bericht zum neuen Format hat RTL II gegenüber DWDL.de bestätigt.

In dem Format wenden sich Frauen mit modischen Problemen an Katzenberger, die schaut dann in den Kleiderschrank der Kandidatinnen. Es folgt ein Makeover - allerdings nicht von Katzenberger selbst, sondern von drei Experten. Von diesen Experten erhalten die Frauen jeweils ein neues Outfit, das sie zu Hause anprobieren können. Eines der Outfits können die Kandidatinnen behalten, danach werden sie noch komplett umgestylt.

Am Ende treten die Frauen in ihrem neuen Look schließlich vor ihre Freundinnen, Daniela Katzenberger kommentiert die ganze Zeit aus dem Off heraus. Produziert wird "Fashion in the Box" von Endemol Shine Germany, die Produktionsfirma war auch schon für die früheren Katzenberger-Sendungen bei RTL II verantwortlich. Einen Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht, die Sendung soll aber noch im kommenden Herbst on Air gehen.

