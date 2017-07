Arena, Fünfkampf, Dokus: ARD stellt Wahl-Programm vor

© ARD

Im Vorfeld der Bundestagswahl wird die ARD wieder die "Wahlarena" veranstalten, in der Kanzlerin Merkel und ihr SPD-Herausforderer Schulz die Fragen von Zuschauern beantworten. Zudem sind viele weitere Wahl-Sendungen geplant.



04.07.2017 - 14:23 Uhr von Alexander Krei 04.07.2017 - 14:23 Uhr

Weniger als drei Monate vor der Bundestagswahl hat die ARD ihren TV-Fahrplan für ihre Wahlberichterstattung veröffentlicht. Neben dem bereits angekündigten "TV-Duell", das erneut auch von ZDF, RTL und Sat.1 übertragen wird, soll es im Ersten nur einen Tag später - also am Montag, den 4. September um 20:15 Uhr - den "TV-Fünfkampf" mit Vertretern der kleineren Parteien geben, an dem Politiker von Grünen, Linken, FDP, CSU und AfD teilnehmen. Moderiert wird die Sendung von Sonia Seymour Mikich und Christian Nitsche. Hinzu kommt die "Runde der Spitzenkandidaten", die am Donnerstag vor der Wahl traditionell zusammen mit dem ZDF produziert wird.

Darüber hinaus setzt die ARD auch in diesem Jahr wieder auf die "Wahlarena", in der sich die Kanzlerin und ihr SPD-Herausforderer den Fragen von rund 150 Wahlberechtigten stellen. Den Anfang macht Angela Merkel am Montag, den 11. September um 20:15 Uhr, sieben Tage später folgt Martin Schulz. Das Townhall-Format nach US-amerikanischem Vorbild wird aus der "Kulturwerft" in Lübeck gesendet und von Sonia Seymour Mikich und Andreas Cichowicz präsentiert. Doch bereits Ende August steht der Montagabend im Ersten ganz im Zeichen der Wahl: Für den 28. August hat der Sender den "ARD-Wahlcheck" angekündigt, in dem die Moderatoren Christian Nitsche und Claudia Schick drei Themen vertiefen, die infratest dimap als wahlentscheidende Felder identifiziert hat.

Schon eine Woche zuvor läuft um 23:00 Uhr die Sendung "Überzeugt uns! Der Politikercheck", in der Ingo Zamperoni und Ronja von Rönne sieben Spitzenpolitiker auf den Prüfstand stellen wollen. Dabei stehen Jungwähler unter 30 Jahren im Mittelpunkt. Parallel ist Richard Gutjahr bei Facebook live zu sehen: Vor, während und nach der Sendung streamt er Stimmungen und Reaktionen aus dem Netz. Am 28. August und 11. September geht es jeweils um 23:00 Uhr außerdem um "Die kleinen Parteien" - also jene, die nach allen Prognosen kaum eine Chance auf den Einzug in den Bundestag haben. In dem Film "Das Duell - Merkel gegen Schulz" beobachtet Autor Stephan Lamby zudem den Wahlkampf der beiden Kontrahenten, die auch in Interviews zu Wort kommen. Gezeigt wird die Dokumentation am Dienstag, den 12. September um 22:45 Uhr.

Für den 18. September hat Das Erste außerdem die Reportage "Baustelle Deutschland - Reise durch ein Land im Umbruch" in Aussicht gestellt. In der heißen Wahlkampf-Phase reisen die Autoren an Orte in Deutschland, an denen die großen Probleme des Landes sichtbar werden. Es geht dabei um Themen wie Pflege, Wohnen, Rente oder Sicherheit.

