ZDF nimmt BBC-Krimiserie "New Blood" ins Programm

© ZDF/Des Willie

Mitte August erweitert das ZDF sein ohnehin schon großes Krimi-Spektrum um eine weitere Serie aus Großbritannien. Am späten Sonntagabend gibt es dann drei Folgen von "New Blood - Tod in London" zu sehen. Die Serie stammt von der BBC.



05.07.2017 - 18:12 Uhr von Alexander Krei 05.07.2017 - 18:12 Uhr

Das ZDF hat sich die Rechte an der BBC-Serie "New Blood" gesichert und wird diese ab dem 13. August auf seinem Sendeplatz für internationale Krimis, also am Sonntagabend um 22:00 Uhr, ausstrahlen. Die Serie wird dabei mit dem Untertitel "Tod in London" versehen und ein wenig anders geschnitten: Während in Großbritannien drei Fälle innerhalb von sieben Folgen gezeigt werden, zeigt das ZDF in jeder Woche einen kompletten Fall.

Im Mittelpunkt von "New Blood" stehen Arash Sayyad, genannt Rash, und Stefan Kowolski. Sie sind jung, intelligent, voller Tatendrang und fast chancenlos. Die beiden lernen sich beim Triathlon kennen und erfahren bald, dass sie aus unterschiedlichen Ermittlungsbehörden am selben Fall arbeiten. Eine Gruppe junger englischer Touristen hatte in Indien auf einer Reise an einem medizinischen Experiment teilgenommen. Sechs Jahre später kommen drei von ihnen durch Unfälle in England ums Leben.

