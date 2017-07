Beer wird Director Brand Partnerships bei Fox Networks

© Fox Networks Group Germany

Die Fox Networks Group Germany hat mit dem Director Brand Partnerships eine neue Stelle im Unternehmen geschaffen, diese wird mit Frank Beer besetzt. Dieser arbeitete zuletzt bei Discovery Communications.



06.07.2017 - 11:48 Uhr von Timo Niemeier 06.07.2017 - 11:48 Uhr

Frank Beer wechselt zur Fox Networks Group Germany und übernimmt dort ab sofort die neu geschaffene Position des Director Brand Partnerships in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In dieser Funktion wird er den strategischen Ausbau des Geschäftsbereichs sowie die Erarbeitung und Umsetzung von Vermarktungskooperationen und crossmedialen Strategien rund um die Marken Fox und National Geographic verantworten.

Beer berichtet künftig direkt an Marco de Ruiter, den Geschäftsführer Fox Networks Group Germany. Zuletzt war der 44-jährige Beer als Key Account Manager bei Discovery Communications in München tätig. Zuvor arbeitete er schon für Constantin Sport Marketing/Sport1 sowie Tele 5.

